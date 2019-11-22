Заместитель старейшины волости Виймси уходит в отставку

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь волостной управы, пояснив, что Георг Ахер подал заявление об увольнении с субботы, 23 ноября. Работать на посту заместителя старейшины волости Виймси Ахер начал 26 марта этого года, он ведал вопросами начального, общего образования и работы кружков по интересам.

Глава пресс-службы волостной управы Виймси сказал Postimees, что еще не известно, почему Георг Ахер подал заявление об отставке - причина выяснится в начале следующей недели.

Раньше реформист Ахер был канцлером Министерства образования, с 2004 по 2007 год он был вице-мэром Тарту, работая в команде мэра Тарту Лайне Рандъярв (тогда Янес).

Postimees во вторник писал, что управа волости Виймси расторгла трудовой договор с директором школы Хаабнеэме. В среду в школе состоялось собрание с участием родителей, членов попечительского совета, учителей и чиновниками волости. Было решено, что директор продолжит свою работу в должности и улучшит связь между школой и муниципалитетом.