Eesti Energia уволила главу дочерней фирмы за "сомнительное поведение"

Eesti Energia уволила руководителя латвийской дочерней компании Enefit SIA Яниса Бетерса. Причиной увольнения является утрата доверия, вызванная нарушением внутренних правил Eesti Energia, пишет Postimees.
По словам Хандо Суттера, единственного акционера Enefit SIA и председателя правления Eesti Energia, дальнейшее сотрудничество с Янисом Бетерсом исключено.
«Enefit - известный и надежный поставщик энергетических решений в Латвии. Чтобы сохранить заработанное доверие, нам также необходимо безупречное качество руководства. Мы не терпим сомнительного поведения и поэтому решили прекратить работу с Янисом Бетерсом», - сказал Суттер.
По сообщению Eesti Energia, дополнительную информацию о произошедшем на данный момент предоставить невозможно, поскольку точные обстоятельства являются конфиденциальными.
У владельца Enefit, Eesti Energia, и у меня были совершенно разные взгляды на развитие бизнеса и корпоративное управление, и мы не смогли прийти к соглашению о том, как продолжать наше сотрудничество», - сказал Бетерс BNS. Он руководил компанией 11 лет.