Eesti Energia уволила главу дочерней фирмы за "сомнительное поведение"

«Enefit - известный и надежный поставщик энергетических решений в Латвии. Чтобы сохранить заработанное доверие, нам также необходимо безупречное качество руководства. Мы не терпим сомнительного поведения и поэтому решили прекратить работу с Янисом Бетерсом», - сказал Суттер.

У владельца Enefit, Eesti Energia, и у меня были совершенно разные взгляды на развитие бизнеса и корпоративное управление, и мы не смогли прийти к соглашению о том, как продолжать наше сотрудничество», - сказал Бетерс BNS. Он руководил компанией 11 лет.

