Из-за ужесточения требований к CO2 подоражают многие марки автомобилей, но не все

Такое мнение высказали опрошенные ERR официальные представители крупных автомобильных дилеров, комментируя утверждения главы Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлата о существенном росте цен в ближайшие годы.

Согласно принятому в ЕС решению, к концу 2020 года средний уровень выбросов CO2 для каждой автомобилестроительной компании должен составлять не более 95 грамм на километр. За превышение этого показателя будет взиматься штраф.