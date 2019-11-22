Из-за ужесточения требований к CO2 подорожают многие марки автомобилей, но не все

По словам автомобильных дилеров, ужесточение экологических требований в ближайшие годы приведет к росту цен на автомобили и исчезновению с рынка ряда моделей с более мощными двигателями, однако автомобилестроительные компании, которые годами инвестировали в снижение выбросов, окажутся в более выигрышном положении.
Такое мнение высказали опрошенные ERR официальные представители крупных автомобильных дилеров, комментируя утверждения главы Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлата о существенном росте цен в ближайшие годы.
Согласно принятому в ЕС решению, к концу 2020 года средний уровень выбросов CO2 для каждой автомобилестроительной компании должен составлять не более 95 грамм на километр. За превышение этого показателя будет взиматься штраф.
По оценке Силлата, это уже привело к росту цен на автомобили с двигателями внутреннего сгорания и в следующем году рост цен продолжится. Помимо необходимости готовится к возможному штрафу, на рост цен влияет и выпуск электромобилей, нерентабельность которых покрывается за счет обычных автомобилей.