Министерство финансов не хочет упрощать жизнь стартапам

«Законопроект ослабляет требования оформлению передачи паев паевых товариществ, но не обеспечивает юридической определенности в отношении сделок с паями», - значится в мнении Министерства финансов.

Министерство также считает, что законопроект значительно снижает стабильность и прозрачность бизнес-среды, поскольку не обеспечивает необходимой прозрачности в управлении паевыми товариществами, допускает различные злоупотребления и не обеспечивает адекватной защиты интересов юридического лица или его кредиторов.

Министерство финансов считает, что хотя авторы включенных законопроект предложений ссылаются на заключения рабочей группы Минюста, эти заключения цитируются выборочно, без учета всего проведенного анализа.

Законопроект был инициирован правовой комиссией Рийгикогу по предложению стартап-предприятий и был написан сотрудниками нескольких юридических бюро.