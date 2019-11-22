Учеба в Германии: как и когда подавать документы?

Как правило, документы на бакалаврские программы принимают с начала июня по 15 июля (на зимний семестр) и с начала декабря по 15 января (на летний семестр). Сроки подачи документов в магистратуру сильно отличаются, например, в зависимости от того, есть ли конкурс аттестатов. Поэтому информацию в любом случае следует уточнить на сайте вуза и конкретной программы.

О требованиях к абитуриентам-иностранцам DW рассказывал ранее. На сей раз рассматривается, какие основные этапы необходимо преодолеть на пути в немецкий университет и сколько времени занимает каждый из них.

Поиск вуза и специальности в Германии

Начать поиск подходящего учебного заведения и направления лучше заранее - примерно за год до планируемого поступления. Информацию о вузах и специальностях можно на специализированных поисковых порталах.

Сдача языкового экзамена

От иностранного абитуриента в Германии потребуют подтвердить знание немецкого и/или английского языков (в зависимости от специальности) как минимум на уровне B2. Необходимо сдать языковой экзамен и получить сертификат, например, TestDaF.

Обучение до уровня В2 занимает порядка 720 академических часов или двух лет. Если же вы уже говорите на немецком языке, рассчитывайте, что на подготовку к экзамену и его сдачу уходит примерно полгода.

Алина из Москвы рассказала DW о своем опыте получения диплома TestDAF: "Немецкий я начала учить на втором курсе, занималась на вечерних курсах МГУ, затем месяц училась в летней школе при Боннском университете, семестр в московском филиале Гете-Института и в языковом центре при университете Ростока, где посещала двухмесячный курс по подготовке к TestDAF. Еще два месяца я готовилась сама и сдала экзамен в июле 2015 года. То есть через год и восемь месяцев с момента, как я начала изучать немецкий".

Подача документов на стипендию

Если вы решили подать заявку на получение стипендии, то нужно придерживаться определенных стипендиальной программой сроков. Самыми популярными среди российских студентов являются стипендии Германской службы академических обменов DAAD. Как объяснили в DAAD, подача заявок по всем программам этого стипендиального фонда происходит примерно за год до начала обучения. На момент подачи документов не надо быть зачисленным в немецкий вуз, но необходимо соответствовать всем требованиям к поступающим, например, предъявить сертификат о сдаче языкового экзамена. Сроки подачи меняются каждый год, их следует уточнять ежегодно в конце лета.

Подготовка и подача документов в немецкий вуз

Приемные комиссии в немецких вузах требуют не только оригиналы документов, но и их заверенные переводы. Начать собирать пакет необходимых документов нужно за два-три месяца до дедлайна. В зависимости от факультета и вуза, отправлять документы нужно напрямую в университет и/или через службу uni-assist. Загружать документы на uni-assist.de следует, согласно собственной рекомендации этой службы, минимум за восемь недель до окончания приема заявок на обучение. Обработка документов занимает от трех до шести недель.

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