Эстонец, убивший охранника магазина, проведет остаток жизни в немецкой тюрьме

Однако Эдуард не выполнил это условие и в среду допустил роковую ошибку, пытаясь снова приехать в Германию. Он был задержан полицией в среду утром в автобусе, приехавшем из Польши. 52-летний мужчина был сначала доставлен в следственный изолятор во Франкфурте-на-Одере, а оттуда - в берлинскую тюрьму.

Поскольку Эдуард был освобожден с испытательным сроком и нарушил условия досрочного освобождения, в законную силу снова вступает назначенный ему ранее приговор: пожизненное заключение.

Эдуард совершил тяжкое преступление в конце 1990-х годов в Берлине, где жил нелегально. 27 июля 1999 года мужчина зашел в магазин на Копеникер Банхофштрассе, пишет новостной портал RBB.

На кассе он заплатил за одну упаковку моющего средства, при этом шесть пар женских колготок он положил в пластиковый пакет, попытавшись украсть их. Стоимость похищенного товара составляла 23 марки и 94 пенни, или 12 евро и 24 цента.

Магазинный охранник Мирко заметил попытку кражи и позвал Эдуарда пройти в подсобку. Когда охранник вызвал полицию, Эдуард схватил незаконно приобретенный пистолет Макарова и начал стрелять. Первый выстрел попал в шкаф, а второй - в 36-летнего отца семейства Мирко, который скончался на месте происшествия от пулевого ранения в грудь.

Эдуард сбежал, но наслаждался свободой недолго: шесть дней спустя, 2 августа, в полицию поступило сообщение о том, что объявленный в розыск Эдуард был замечен в берлинском районе Шарлоттенбург, где он снимал комнату. Специальное полицейское подразделение ворвалось в квартиру и арестовало его.

Эдуард признался в содеянном, и в начале 2000 года суд приговорил его к пожизненному заключению за убийство. Десять лет спустя, в 2010 году, суд постановил условно освободить мужчину и выслать его из Германии. Условием освобождения было то, что он никогда не вернется в Германию. Эдуард вышел из тюрьмы 1 июня 2010 года.

Тем не менее, он не смог держаться подальше от Германии. В среду, 20 ноября, полиция проводила рейд возле Франкфурта-на-Одере недалеко от польской границы и проверила документы людей, прибывших из Польши. Эдуард находился в маршрутном автобусе, ехавшем из Польши в Германию.

В настоящее время он отбывает пожизненное заключение в берлинской тюрьме. Представитель немецкой прокуратуры заявил, что Эдуард сможет снова подать заявление об условно-досрочном освобождении через 15 лет.

Прокуратура не исключает, что Эдуард и ранее совершал визиты в Германию, поскольку в шенгенском визовом пространстве документы при пересечении границы не проверяются.