Эстонец, убивший охранника магазина, проведет остаток жизни в немецкой тюрьме

В среду немецкая полиция во время рутинной проверки задержала эстонца, который 19 лет назад застрелил охранника магазина. Мужчина, приговоренный к пожизненному заключению за убийство, был освобожден из тюрьмы девять лет назад при условии, что он никогда не вернется в Германию, пишет Postimees.
Однако Эдуард не выполнил это условие и в среду допустил роковую ошибку, пытаясь снова приехать в Германию. Он был задержан полицией в среду утром в автобусе, приехавшем из Польши. 52-летний мужчина был сначала доставлен в следственный изолятор во Франкфурте-на-Одере, а оттуда - в берлинскую тюрьму.
Поскольку Эдуард был освобожден с испытательным сроком и нарушил условия досрочного освобождения, в законную силу снова вступает назначенный ему ранее приговор: пожизненное заключение.
Эдуард совершил тяжкое преступление в конце 1990-х годов в Берлине, где жил нелегально. 27 июля 1999 года мужчина зашел в магазин на Копеникер Банхофштрассе, пишет новостной портал RBB.
На кассе он заплатил за одну упаковку моющего средства, при этом шесть пар женских колготок он положил в пластиковый пакет, попытавшись украсть их. Стоимость похищенного товара составляла 23 марки и 94 пенни, или 12 евро и 24 цента.
Магазинный охранник Мирко заметил попытку кражи и позвал Эдуарда пройти в подсобку. Когда охранник вызвал полицию, Эдуард схватил незаконно приобретенный пистолет Макарова и начал стрелять. Первый выстрел попал в шкаф, а второй - в 36-летнего отца семейства Мирко, который скончался на месте происшествия от пулевого ранения в грудь.
Эдуард сбежал, но наслаждался свободой недолго: шесть дней спустя, 2 августа, в полицию поступило сообщение о том, что объявленный в розыск Эдуард был замечен в берлинском районе Шарлоттенбург, где он снимал комнату. Специальное полицейское подразделение ворвалось в квартиру и арестовало его.
Эдуард признался в содеянном, и в начале 2000 года суд приговорил его к пожизненному заключению за убийство. Десять лет спустя, в 2010 году, суд постановил условно освободить мужчину и выслать его из Германии. Условием освобождения было то, что он никогда не вернется в Германию. Эдуард вышел из тюрьмы 1 июня 2010 года.
Тем не менее, он не смог держаться подальше от Германии. В среду, 20 ноября, полиция проводила рейд возле Франкфурта-на-Одере недалеко от польской границы и проверила документы людей, прибывших из Польши. Эдуард находился в маршрутном автобусе, ехавшем из Польши в Германию.
В настоящее время он отбывает пожизненное заключение в берлинской тюрьме. Представитель немецкой прокуратуры заявил, что Эдуард сможет снова подать заявление об условно-досрочном освобождении через 15 лет.
Прокуратура не исключает, что Эдуард и ранее совершал визиты в Германию, поскольку в шенгенском визовом пространстве документы при пересечении границы не проверяются.
Вчера ведущий бранденбургский новостной портал MOZ ошибочно сообщал, что арестованный на границе мужчина объявлен в розыск в Эстонии, однако это не так.