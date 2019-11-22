Пт, 22.11.2019
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Канцлер Иллар Леметти грозит судом в случае своего увольнения

Illar Lemetti.

ФОТО: Elmo Riig

Канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти направил премьер-министру Юри Ратасу письмо, в котором сообщил, что ни одна из причин невозможности сотрудничества, изложенная министром сельской жизни, не заслуживает доверия и, в случае, если его уволят, он оспорит это решение в суде, передал портал новостей ERR.

"Увольнение из-за отсутствия сотрудничества является надуманной причиной, чтобы наказать меня за разглашение данных, которые, хотя и верны, могут создать у общественности плохое впечатление о министре", - написал Леметти Ратасу.

"Формальная причина административного решения должна совпадать с фактической причиной. В настоящем деле они не совпадают и поэтому представляют собой незаконное увольнение", - считает канцлер.

По словам Леметти, министр Ярвик не делал ему никаких устных или письменных замечаний во время его пребывания в должности, которые он мог бы расценить как предупреждение. Канцлер считает, что Ярвик так и не доказал, что хочет его уволить не за сообщение о потенциальной коррумпированности министра.

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