Канцлер Иллар Леметти грозит судом в случае своего увольнения

"Увольнение из-за отсутствия сотрудничества является надуманной причиной, чтобы наказать меня за разглашение данных, которые, хотя и верны, могут создать у общественности плохое впечатление о министре", - написал Леметти Ратасу.

По словам Леметти, министр Ярвик не делал ему никаких устных или письменных замечаний во время его пребывания в должности, которые он мог бы расценить как предупреждение. Канцлер считает, что Ярвик так и не доказал, что хочет его уволить не за сообщение о потенциальной коррумпированности министра.