Канцлер Иллар Леметти грозит судом в случае своего увольнения

Канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти направил премьер-министру Юри Ратасу письмо, в котором сообщил, что ни одна из причин невозможности сотрудничества, изложенная министром сельской жизни, не заслуживает доверия и, в случае, если его уволят, он оспорит это решение в суде, передал портал новостей ERR.
"Увольнение из-за отсутствия сотрудничества является надуманной причиной, чтобы наказать меня за разглашение данных, которые, хотя и верны, могут создать у общественности плохое впечатление о министре", - написал Леметти Ратасу.
"Формальная причина административного решения должна совпадать с фактической причиной. В настоящем деле они не совпадают и поэтому представляют собой незаконное увольнение", - считает канцлер.
По словам Леметти, министр Ярвик не делал ему никаких устных или письменных замечаний во время его пребывания в должности, которые он мог бы расценить как предупреждение. Канцлер считает, что Ярвик так и не доказал, что хочет его уволить не за сообщение о потенциальной коррумпированности министра.