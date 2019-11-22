Фото: президент Кальюлайд встретилась с королем Швеции Карлом XVI Густавом

«Сотрудничество с Швецией является тесным благодаря множеству культурных связей и общим ценностям, - передал пресс-секретарь канцелярии президента слова Кальюлайд. - Защита окружающей среды — это очень важная для шведов тема, международное сотрудничество является критически важным для этой сферы».