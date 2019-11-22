Фото: президент Кальюлайд встретилась с королем Швеции Карлом XVI Густавом

Президент Керсти Кальюлайд в пятницу встретилась в Стокгольмском королевском дворце с королем Карлом XVI Густавом. Главными темами обсуждения стали искусственный интеллект и изменения климата.
«Сотрудничество с Швецией является тесным благодаря множеству культурных связей и общим ценностям, - передал пресс-секретарь канцелярии президента слова Кальюлайд. - Защита окружающей среды — это очень важная для шведов тема, международное сотрудничество является критически важным для этой сферы».
Кальюлайд в пятницу уже встретилась со шведскими предпринимателями и руководством Шведского королевского института технологии. Ей также предстоит встретиться с главой МИД Швеции Анн Линде и представителями Шведско-Эстонской торговой палаты.
Визит завершится в ночь на воскресенье.