Cкрывавшаяся от правосудия чемпионка по тайскому боксу вернулась в Эстонию, теперь ее ждет тюрьма

В 2017 году суд в порядке согласительного производства вынес тогда еще несовершеннолетней девушке наказание в виде четырех месяцев тюрьмы за неоднократное избиение своей тети и выращивание конопли.

Наказание было вынесено условно - чтобы не оказаться за решеткой, девушка должна была в течение годичного испытательного срока не совершать новых преступлений. Она также должна была находиться под надзором у сотрудника службы по УДО, но так до него и не дошла. В итоге сотрудник службы по УДО обратился в суд с ходатайством об объявлении лица в розыск и исполнении приговора.

Согласно рапорту, опекун отправил девушке приглашение прийти на регистрацию. Затем девушка связалась с сотрудником службы по УДО и сообщила, что находится в Таиланде.

Чтобы проверить эти утверждения, суд обратился в Департамент полиции и погранохраны, который сообщил, что данное лицо укрылось в Таиланде и не планирует возвращаться в Эстонию. По данным полиции, в 2017 году девушка знала, что находится в розыске.

Сегодня суд допросил эту молодую женщину. По словам спортсменки, она впервые вернулась в Эстонию, с тех пор как покинула ее в 2017 году.

Хотя на слушаниях девушка утверждала, что она чемпионка мира, неоднократно представлявшая Эстонию в тайском боксе, и просила смягчить наказание, суд отметил, что закон не предусматривает такой возможности, поскольку все равны перед законом.