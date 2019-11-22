Мимо Эстонии идет судно с радиоактивным грузом, экоактивисты бьют тревогу

Контейнеры с 600 тоннами «урановых хвостов» (обедненный гексафторид урана) двигаются в Санкт-Петербург на борту зарегистрированного в Панаме судна «Михаил Дудин». Погрузка в порту Амстердама состоялась в минувшую среду, сообщает сайт российского отделения Гринпис.

Экологическим активистам удалось заснять на видео погрузку 80 контейнеров с радиоактивными материалами в трюм и на палубу корабля. Погрузка продолжалась около трёх часов. Зелёные утверждают, что контейнеры были закреплены на палубе только усиленными ремнями, что «неприемлемо для перевозки урановых хвостов с точки зрения безопасности».

По данным Гринпис, порт назначения – Санкт-Петербург. Прибытие «Михаила Дудина» ожидается утром во вторник, 26 ноября. Эти же данные сообщает онлайн-карта движения морских судов.

Контейнеры с ОГФУ были вывезены с немецкого предприятия по обогащение урана Urenco в Гронау в понедельник, 18 ноября. Практически сразу железнодорожный состав с грузом был остановлен группой экологических активистов, которые с помощью альпинистского снаряжения повисли прямо над железной дорогой. Спустя 8 часов помеха была удалена сотрудниками полиции, и поезд продолжил путь в сторону Голландии. Собеседники «Фонтанки» на месте событий смогли замерять радиационный фон около вагонов, который в 6 раз превысил естественные природные значения.