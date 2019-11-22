Связывающий Петербург и Таллинн паром снова отменяет круизы, пассажиры жалуются на потерю денег

На прошлой неделе компания заявила о том, что не будет выполнять рейсы с 14 по 20 ноября 2019 года, предложив клиентам перенести поездку на другие даты или отменить и получить компенсацию.

Как пояснили в пресс-службе Moby Spl, новая серия отмен круизов связана с загруженностью дока. Но на данный момент судно поставлено в план на осмотр. Кроме того, во время простоя «Принцессу Анастасию» украсят к Новому году.

В комментариях в социальной сети «ВКонтакте» пассажиры парома жалуются на денежные потери при отмене и переносе круизов.