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Рынок криптовалют в панике: биткойн рухнул на фоне заявлений Китая

FILE PHOTO: A Bitcoin logo is seen on a cryptocurrency ATM in Santa Monica, California, U.S., January 4, 2018. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

ФОТО: LUCY NICHOLSON / REUTERS

Биткойн упал до шестимесячного минимума в пятницу после того, как центральный банк Китая предупредил о риске, связанном с  выпуском криптовалют или торговлей ими.

Штаб-квартира Народного банка Китая в Шанхае заявила, что будет бороться с растущими случаями незаконного использования виртуальных валют. 

Этот шаг произошел на следующий день после того, как регулирующие органы в Шэньчжэне начали аналогичную кампанию. Тем временем, Народный банк Китая готовится к запуску собственной цифровой валюты.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил в прошлом месяце, что вторая по величине экономика в мире должна ускорить развитие технологии блокчейна. Биткойн, известный своими дикими колебаниями цен, взлетел на 40% за два дня после замечаний Си.

Но с конца октября биткойн упал почти на треть. Джейми Фаркухар, управляющий портфелем лондонской криптографической фирмы NKB Group, сказал, что заявление Народного банка Китая укрепило среди криптоинвесторов ощущение того, что интерес Китая к блокчейну китайского не будет охватывать такие криптовалюты как биткойн.

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