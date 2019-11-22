Рынок криптовалют в панике: биткойн рухнул на фоне заявлений Китая

Штаб-квартира Народного банка Китая в Шанхае заявила, что будет бороться с растущими случаями незаконного использования виртуальных валют.

Этот шаг произошел на следующий день после того, как регулирующие органы в Шэньчжэне начали аналогичную кампанию. Тем временем, Народный банк Китая готовится к запуску собственной цифровой валюты.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил в прошлом месяце, что вторая по величине экономика в мире должна ускорить развитие технологии блокчейна. Биткойн, известный своими дикими колебаниями цен, взлетел на 40% за два дня после замечаний Си.