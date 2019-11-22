Рынок криптовалют в панике: биткойн рухнул на фоне заявлений Китая

Биткойн упал до шестимесячного минимума в пятницу после того, как центральный банк Китая предупредил о риске, связанном с выпуском криптовалют или торговлей ими.
Штаб-квартира Народного банка Китая в Шанхае заявила, что будет бороться с растущими случаями незаконного использования виртуальных валют.
Этот шаг произошел на следующий день после того, как регулирующие органы в Шэньчжэне начали аналогичную кампанию. Тем временем, Народный банк Китая готовится к запуску собственной цифровой валюты.
Президент Китая Си Цзиньпин заявил в прошлом месяце, что вторая по величине экономика в мире должна ускорить развитие технологии блокчейна. Биткойн, известный своими дикими колебаниями цен, взлетел на 40% за два дня после замечаний Си.
Но с конца октября биткойн упал почти на треть. Джейми Фаркухар, управляющий портфелем лондонской криптографической фирмы NKB Group, сказал, что заявление Народного банка Китая укрепило среди криптоинвесторов ощущение того, что интерес Китая к блокчейну китайского не будет охватывать такие криптовалюты как биткойн.