Пт, 22.11.2019
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За беспорядками в Каталонии могут стоять российские спецслужбы?

Kataloonia separatistide vangistamise pärast puhkenud meeleavaldus Barcelonas. Korrakaitse teatel oli meeleavaldusel umbes 525 000 inimest, tuhanded inimesed saabusid Barcelonasse pärast kolm päeva kestnud jalgsirännakut teistest Kataloonia linnadest ja küladest.

ФОТО: ALBERT GEA/REUTERS

Следователь по особо важным делам Национальной судебной палаты Испании (НСПИ) Мануэль Гарсия-Кастельон возбудил дело о предполагаемом вмешательстве спецслужб РФ в события в Каталонии.

Целью подобного вмешательства, по версии следствия, может быть дестабилизация итак непростой обстановки в регионе, где не прекращаются беспорядки, спровоцированные сепаратистами. О начале расследования сообщают ведущие испанские газеты El Pais, El Mundo и El Español.

Издания ссылаются на источники как в НСПИ, так и в Департаменте информации  Национальной полиции Испании. Факт возбуждения дела и расследования представитель суда подтвердил и DW, хотя и уклонился от приведения каких-либо подробностей, ссылаясь на тайну следствия.

Между тем, испанские издания утверждают, что Гарсия-Кастельон расследует, в частности, возможное присутствие на территории страны сотрудников российского “Подразделения 29155”. По данным испанцев, оно входит в структуру ГРУ и “специализируется на подрывной деятельности, саботаже и убийствах”. Помимо прочих деяний, подразделению приписывается попытка отравления Скрипалей – отца и дочери – в Великобритании.

Газеты ссылаются и на данные НПИ, которая проследила несколько поездок в Испанию гражданина РФ с паспортом на имя  Сергея Федотова. Они утверждают, что речь идет о 46-летнем высокопоставленном офицере ГРУ Денисе Вячеславовиче Сергееве. Полиция проследила, изучив данные мобильного телефона россиянина, его передвижения по территории Испании и не исключает, что он встречался с российской агентурой в Каталонии.

Работа в НСПИ будет вестись параллельно с делом о “российском вмешательстве”, которое заведено в Следственном суде № 1 Барселоны. Об этом информирует каталонское издание “El Periodico”. Представители России, по версии барселонского суда, поддерживали контакты с каталонскими политиками-сепаратистами накануне незаконной попытки провозгласить независимость Каталонии в октябре 2017 года.

Так, один из россиян, фамилия которого не указывается, именуется в перехваченных полицией телефонных переговорах “эмиссаром Путина”. С ним поддерживал контакты ныне находящийся под следствием известный каталонский политик Виктор Таррадельяс. Встречался с “эмиссаром” и Карлес Пучдемон, руководивший в то время Каталонией. От Москвы  сепаратисты, предположительно, пытались получить “политическую поддержку своих планов”.

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