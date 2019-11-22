Новая евродиректива может привести к существенному подорожанию напитков в пластиковых бутылках

Напитки в пластиковых бутылках могут существенно подорожать: причиной тому директива ЕС об использовании одноразовых пластиковых изделий, пишет портал Rus.ERR.
Чиновники требуют изменить конструкцию пробки, а производители говорят, что это потребует больших инвестиций.
Принятая в этом году директива ЕС об использовании одноразовых пластиковых изделий требует сделать пробку неотделимой частью бутылки. "Крышка должна будет быть оставаться приклеенной к бутылке даже после ее открытия", - пояснила руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
За изменения конструкции пластиковой тары в итоге придется платить потребителю, ведь цену издержек производитель включит в стоимость товара. Скорее всего из-за этого нововведения всем придется делать серьезные инвестиции", - посетовал председатель правления Värska Vesi Урмас Йыгева.