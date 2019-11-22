Пт, 22.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
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Новая евродиректива может привести к существенному подорожанию напитков в пластиковых бутылках

Минеральная вода Värska.

ФОТО: Toomas Tatar

Напитки в пластиковых бутылках могут существенно подорожать: причиной тому директива ЕС об использовании одноразовых пластиковых изделий, пишет портал Rus.ERR.

Чиновники требуют изменить конструкцию пробки, а производители говорят, что это потребует больших инвестиций.

Принятая в этом году директива ЕС об использовании одноразовых пластиковых изделий требует сделать пробку неотделимой частью бутылки. "Крышка должна будет быть оставаться приклеенной к бутылке даже после ее открытия", - пояснила руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

За изменения конструкции пластиковой тары в итоге придется платить потребителю, ведь цену издержек производитель включит в стоимость товара. Скорее всего из-за этого нововведения всем придется делать серьезные инвестиции", - посетовал председатель правления Värska Vesi Урмас Йыгева.

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