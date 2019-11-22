Новая евродиректива может привести к существенному подорожанию напитков в пластиковых бутылках

Чиновники требуют изменить конструкцию пробки, а производители говорят, что это потребует больших инвестиций.

Принятая в этом году директива ЕС об использовании одноразовых пластиковых изделий требует сделать пробку неотделимой частью бутылки. "Крышка должна будет быть оставаться приклеенной к бутылке даже после ее открытия", - пояснила руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.