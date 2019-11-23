Мы знаем, почему вы не высыпаетесь. Всему виной...

Наверное, в каждом доме, в каждой квартире имеется домашний офис, пусть даже самый маленький. Конечно, в новых, больших квартирах, а тем более в домах, для этих целей отводятся большие пространства.

Но мы сейчас о маленьких квартирах, в которых живет большинство наших читателей. Поставленный в спальне компьютерный стол - не самое лучшее решение. В спальне должно находиться только то, что позволяет расслабиться, настроиться на спокойный лад и быстро уснуть, советует apartmenttherapy.com.