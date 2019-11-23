Ярвику невыгодно уходить с поста министра по собственному желанию

После обнародования выводов отчета комиссии, созванной для расследования деятельности Марта Ярвика (EKRE), как министр сельской жизни, так и председатель EKRE Март Хельме заявили, что министр сам не будет подавать в отставку. В то же время это не исключает уход Ярвика из правительства. В этом случае ему полагается компенсация более чем в 31 000 евро.

«Я не вижу причин покидать занимаемый мной пост добровольно», - заявил Март Ярвик после обнародования отчета. И в этом нет ничего удивительно, потому что в случае, если министр покинет свой пост добровольно, значит, он признает допущенные ошибки, поэтому ему не будет полагаться компенсация в размере зарплат за полгода — то есть более 31 000 евро. Если же премьер-министр Юри Ратас выступит с предложением освободить Ярвика от должности, ситуация будет обратной — и Ярвик получит солидную компенсацию.

EKRE также окажется в выигрышном положении, если Ратас предложит освободить Ярвика от занимаемой должности, так партия как сможет сказать избирателю, что до последнего боролась за своего министра. «Если расследование установит, что он допустил ошибку или возникнут какие-то подозрения, то я не вижу для него возможности продолжать работу в правительстве», - заявил на прошлой неделе Ратас, когда была сформирована комиссия.

После обнародования результатов расследования как Ратас, так и Хелир-Валдор Сеэдер не спешат давать оценку, аргументируя это тем, что им нужно лучше изучить отчет. Хоть Ратас и признал, что итоги расследования его обеспокоили, но в то же время он сказал, что должен встретиться с Хельме и Сеэдером, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. За это время EKRE, например, еще успеет найти нового кандидата в министры.

Канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти направил премьер-министру Юри Ратасу письмо, в котором сообщил, что ни одна из причин невозможности сотрудничества, изложенная министром сельской жизни, не заслуживает доверия и, в случае, если его уволят, он оспорит это решение в суде.

«Увольнение из-за отсутствия сотрудничества является надуманной причиной, чтобы наказать меня за разглашение данных, которые, хотя и верны, могут создать у общественности плохое впечатление о министре», - написал Леметти Ратасу.

«Формальная причина административного решения должна совпадать с фактической причиной. В настоящем деле они не совпадают и поэтому представляют собой незаконное увольнение», - считает канцлер.