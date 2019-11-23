Галерея: уютное Рождество дома - немножко милого беспорядка

Вот и новый рождественский каталог компании получился очень настоящим и душевным: здесь видны все шероховатости и неровности интерьера, детали разбросаны, казалось бы, хаотично и неаккуратно, но дизайнеры превратили это в преимущество. Коллекция захватывает с первой фотографии, возникает непреодолимое желание окунуться в эту обстановку и попробовать воссоздать что-то похожее у себя дома. Именно так многие из нас представляют идеально уютную атмосферу дома на праздники.