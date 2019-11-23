Швеция обвиняет российское судно в нарушении государственной границы

Как уточняется в сообщении, судно, принадлежащее российскому государству, пересекло шведскую территорию к западу от Гетеборга. Поскольку у судна не было действительного разрешения, вооруженные силы расценивают это как нарушение порядка доступа.

В соответствии с правилами действия в случае нарушения порядка доступа на шведскую территорию иностранными судами, самолетами или военной техникой военные доложили о случившемся правительству Швеции. Тип и какие-либо иные характеристики российского судна не названы.

В Швеции опасаются возможной угрозы со стороны России

Ранее, в июле, власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Из-за напряженных отношений с Россией в балтийском регионе на острове размещена новая противоракетная система "земля-воздух", сообщили вооруженные силы страны, пишет DW.com.

Кроме того, в 2017 году власти Швеции вновь ввели воинскую обязанность - жители Швеции старше 18 лет вновь призываются в армию. Причиной этого стали опасения возможной угрозы со стороны России.