Комиссия Рийгикогу заинтересовалась эмигрировавшими в Финляндию жителями Эстонии

Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу. Председатель комиссии Яак Валге сказал, что в ходе личных встреч в дружественной атмосфере члены комиссии постараются выслушать проблемы эстонцев, живущих в Финляндии. Это поможет решить, какую поддержку им можно предложить.

«Несомненно, Эстония заинтересована в том, чтобы сделать возвращение максимально простым для живущих в Финляндии эстонцев, которые предпочли бы постоянно проживать и работать в Эстонии. Это – нелегкая задача в ситуации, где средний доход в Эстонии продолжает уступать финскому. Одна из целей сегодняшних встреч – узнать о проблемах этих людей и их ожиданиях в отношении Эстонского государства», – сказал Валге.

По словам члена комиссии Сигне Рийсало, за пределами Эстонии проживает ориентировочно 200 000 соотечественников. Порядка четверти из них тесно связаны с Финляндией. «Глядя на количество людей, покинувших Эстонию, становится очевидно, что эмиграцию или иммиграцию не определяет лишь любовь к родине. Необходимость решить, с какой страной связать свое будущее, заставляет делать выбор. И он делается из практических соображений», – отметила Рийсало. Она добавила, что хочет напрямую узнать от живущих в Финляндии эстонцев, какие практические решения по укреплению связи с Эстонией позволили бы вернуть людей обратно в семьи. Помимо любви к родине, связаны ли эти решения с налоговой политикой или социальными гарантиями.