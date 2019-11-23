Невезение мужчины положило конец его кражам топлива в Эстонии

Этот микроавтобус уже изрядно потрепан. Двухместный неухоженный салон, затемненные стекла на задних дверях, нет регистрационных номеров ни спереди, ни сзади.​

Старший следователь полицейского отделения Пайде Мерле Нурмсалу объясняет, что этот микроавтобус Peugeot делает особенным не внешний вид, но содержимое. В салоне можно найти два аккумулятора и кабель, который протянут в грузовой отсек. Там же можно найти электрический насос, шланговая система и две большие канистры. Другими словами, машина была переделана в заправочный автомобиль, но не для того, чтобы заправлять другие машины, а чтобы быстро добывать топливо из чужих бензобаков.

По словам Мерле Нурмсалу, ему просто очень не повезло. Он выбрал хутор, который находится под охранной системой, грузовой автомобиль, в котором было крайне мало дизельного топлива, а электрическая система его Peugeot внезапно вышла из строя.

В один момент на хутор приехал владелец, который и вызвал полицию. Но еще до того, как приехали стражи правопорядка, мужчина скрылся, бросив машину. Позже полицейские выяснили его личность, задержали, и тот признал свою вину.

Следователь Нурмсалу уточняет, что с полицией мужчина уже был знаком. Между его прошлым и этим правонарушением прошло несколько лет.

Имеющий опыт работы автомехаником мужчина признался, что хотел украсть топливо, но не переделывал автомобиль под эти нужды. Он утверждал, что насос и канистры были нужны для перекачки моторных жидкостей.

Оказалось, что Peugeot Partner был отдан мужчине для ремонта. По этой причине скоро микроавтобус вернется к своему настоящему владельцу, конечно, без всех приспособлений для совершения преступления. Они будут конфискованы.

Более пяти лет возглавляющий полицейское отделение Пайде Маргус Тоомсалу сказал, что как и другие сотрудники, он думал, что автомобиль для кражи топлива — это городская легенда, своими глазами он видит такое впервые.

По словам Нурмсалу, если на кражу топлива идут с маленькими канистрами, то речь идет о деле о проступке. В этот раз также рассматривается дело о проступке, поскольку преступление было не совершено: он не успел украсть топливо. Дело осталось на стадии попытки, за которое мужчине в конечном итоге придется заплатить 800 евро.

Полицейские говорят, что на основании данного расследования связать этот автомобиль с другими кражами топлива нельзя. Однако в машине были также найдены металлические инструменты, которые могли быть использованы, чтобы взломать дверь здания.