Невезение мужчины положило конец его кражам топлива в Эстонии

Припаркованный у полицейского участка Пайде микроавтобус Peugeot Partner выглядит как любая рабочая лошадка, одна из тысяч, что можно встретить на дорогах Эстонии. Такое ощущение возникает с первого взгляда. Все для того, чтобы машина была как можно незаметнее, пишет Jarva Teataja.
Этот микроавтобус уже изрядно потрепан. Двухместный неухоженный салон, затемненные стекла на задних дверях, нет регистрационных номеров ни спереди, ни сзади.
Старший следователь полицейского отделения Пайде Мерле Нурмсалу объясняет, что этот микроавтобус Peugeot делает особенным не внешний вид, но содержимое. В салоне можно найти два аккумулятора и кабель, который протянут в грузовой отсек. Там же можно найти электрический насос, шланговая система и две большие канистры. Другими словами, машина была переделана в заправочный автомобиль, но не для того, чтобы заправлять другие машины, а чтобы быстро добывать топливо из чужих бензобаков.
По словам Мерле Нурмсалу, ему просто очень не повезло. Он выбрал хутор, который находится под охранной системой, грузовой автомобиль, в котором было крайне мало дизельного топлива, а электрическая система его Peugeot внезапно вышла из строя.
В один момент на хутор приехал владелец, который и вызвал полицию. Но еще до того, как приехали стражи правопорядка, мужчина скрылся, бросив машину. Позже полицейские выяснили его личность, задержали, и тот признал свою вину.
Следователь Нурмсалу уточняет, что с полицией мужчина уже был знаком. Между его прошлым и этим правонарушением прошло несколько лет.
Имеющий опыт работы автомехаником мужчина признался, что хотел украсть топливо, но не переделывал автомобиль под эти нужды. Он утверждал, что насос и канистры были нужны для перекачки моторных жидкостей.
Оказалось, что Peugeot Partner был отдан мужчине для ремонта. По этой причине скоро микроавтобус вернется к своему настоящему владельцу, конечно, без всех приспособлений для совершения преступления. Они будут конфискованы.
Более пяти лет возглавляющий полицейское отделение Пайде Маргус Тоомсалу сказал, что как и другие сотрудники, он думал, что автомобиль для кражи топлива — это городская легенда, своими глазами он видит такое впервые.
По словам Нурмсалу, если на кражу топлива идут с маленькими канистрами, то речь идет о деле о проступке. В этот раз также рассматривается дело о проступке, поскольку преступление было не совершено: он не успел украсть топливо. Дело осталось на стадии попытки, за которое мужчине в конечном итоге придется заплатить 800 евро.
Полицейские говорят, что на основании данного расследования связать этот автомобиль с другими кражами топлива нельзя. Однако в машине были также найдены металлические инструменты, которые могли быть использованы, чтобы взломать дверь здания.
Тоомсалу считает, что пока есть рынок сбыта и люди, которые этим пользуются, кражи топлива не исчезнут, особенно на фоне увеличения цен. Он напоминает, что если жители сельской местности замечают, что в округе неспешно ездит автомобиль, будто следит, то стоит сообщить об этом в полицию.