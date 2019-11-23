Сб, 23.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт

Полезные советы по борьбе с тотальным хаосом в вашем доме

ФОТО: adme.ru

Беспорядок — наш враг. А врага надо знать в лицо. Поэтому AdMe.ru предлагает вам взглянуть на  десять всадников хаоса, которые мешают нашему уютному дому выглядеть еще привлекательнее и опрятнее. 

Умело маскируйте недостатки, храните средства уборки в одном месте, уберите лишние настенные крючки, не кладите на высокие полки часто используемые вещи, не заменяйте порядка чистотой, уменьшите количество декоративных предметов, добавьте в комнату с люстрой под потолком торшер или бра.

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