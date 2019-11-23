Полезные советы по борьбе с тотальным хаосом в вашем доме

Беспорядок — наш враг. А врага надо знать в лицо. Поэтому AdMe.ru предлагает вам взглянуть на десять всадников хаоса, которые мешают нашему уютному дому выглядеть еще привлекательнее и опрятнее.
Умело маскируйте недостатки, храните средства уборки в одном месте, уберите лишние настенные крючки, не кладите на высокие полки часто используемые вещи, не заменяйте порядка чистотой, уменьшите количество декоративных предметов, добавьте в комнату с люстрой под потолком торшер или бра.
Подробности и фотографии смотрите ЗДЕСЬ.