Союз врачей Эстонии: нашему здравоохранению недостает региональной политики

Об этом сообщила пресс-служба Союза врачей, отметив, что гостем общего собрания станет министр социальных дел Танель Кийк, который расскажет о намечаемых переменах в системе здравоохранения в три ближайших года.

Медики обсудят проект и условия нового коллективного договора, а также установят сроки начала переговоров по договору в 2020 году.

«Заключаемые один за другим договоры об условиях труда и оплаты за последние семь лет постоянно улучшали положение дел и заметно способствовали снижению эмиграции врачей за рубеж, однако в стране беспокоит нехватка как семейных врачей, так и врачей-специалистов, - отметил президент Союза врачей Яан Сютт. - Нашему здравоохранению недостает региональной политики».

Участники общего собрания изберут новый состав совета организации и нового президента союза, срок полномочий которого начнется в 2021 году.