Сб, 23.11.2019
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Союз врачей Эстонии: нашему здравоохранению недостает региональной политики

Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

В субботу в Тарту состоится общее собрание Союза врачей Эстонии, участники которого подведут итоги уходящего года и обозначат задачи и цели на следующий год.

Об этом сообщила пресс-служба Союза врачей, отметив, что гостем общего собрания станет министр социальных дел Танель Кийк, который расскажет о намечаемых переменах в системе здравоохранения в три ближайших года.

Медики обсудят проект и условия нового коллективного договора, а также установят сроки начала переговоров по договору в 2020 году.

«Заключаемые один за другим договоры об условиях труда и оплаты за последние семь лет постоянно улучшали положение дел и заметно способствовали снижению эмиграции врачей за рубеж, однако в стране беспокоит нехватка как семейных врачей, так и врачей-специалистов, - отметил президент Союза врачей Яан Сютт. - Нашему здравоохранению недостает региональной политики».

Участники общего собрания изберут новый состав совета организации и нового президента союза, срок полномочий которого начнется в 2021 году.

Общее собрание Союза врачей Эстонии пройдет в здании библиотеки Тартуского университета и продолжится с 12 до 17 часов.

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