Сб, 23.11.2019
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По мнению Ратаса, Кая Каллас сожалеет о своих словах

Юри Ратас.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В эфире радиостанции Kuku премьер-министр Юри Ратас сказал, что, по его мнению, Кая Каллас не станет снова использовать громкие заявления о продаже Эстонии, сообщает ERR.

«Зная Каю Каллас, уверен, что если бы она могла обернуть время вспять, то не стала бы использовать слова, произнесенные ей ранее», - заявил Ратас в студии радио Kuku во время ответов на звонки радиослушателей.

Ратас также сказал, что его сильно задели слова Каллас, произнесенные ей в эфире «Актуальной камеры».

Каллас ранее сказала: «Если взглянуть на все, что он совершил в качестве премьер-министра, Юри Ратас на посту премьер-министра продал бы Эстонию при первой возможности, если бы он смог оставаться премьер-министром, и я считаю, что это не в интересах Эстонии».

По словам Ратаса, позже Каллас заявила, что готова принести извинения в случае, если Март Ярвик покинет занимаемый им пост, но для премьера остается непонятным, зачем председатель Партии реформ прячется за спину Ярвика.

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