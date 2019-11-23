По мнению Ратаса, Кая Каллас сожалеет о своих словах

«Зная Каю Каллас, уверен, что если бы она могла обернуть время вспять, то не стала бы использовать слова, произнесенные ей ранее», - заявил Ратас в студии радио Kuku во время ответов на звонки радиослушателей.

Ратас также сказал, что его сильно задели слова Каллас, произнесенные ей в эфире «Актуальной камеры».

Каллас ранее сказала: «Если взглянуть на все, что он совершил в качестве премьер-министра, Юри Ратас на посту премьер-министра продал бы Эстонию при первой возможности, если бы он смог оставаться премьер-министром, и я считаю, что это не в интересах Эстонии».