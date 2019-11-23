СМИ: Россия фальсифицировала вмешательство Киева в выборы в США

По ее сведениям, сотрудники разведки РФ передавали фальсифицированные данные о вмешательстве Киева российским и украинским бизнесменам, а те в свою очередь предоставляли их американским политикам и журналистам, пишет DW.com.

Впоследствии эта подложная информация дошла до окружения президента США Дональда Трампа, которое попыталось использовать ее для защиты Трампа в ходе подготовки демократами импичмента, отмечается далее в материале. В частности, адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани заявлял о доказательствах украинского вмешательства в выборы США.

Показания экс-советника Трампа по России

Попытки республиканцев защитить главу Белого дома оказались в центре внимания после того, как бывший советник Трампа по России Фиона Хилл подвергла критике распространение ими "вымышленного нарратива", что не Москва, а Киев вмешивался в ход американских выборов.

Выступая 21 ноября в комитете по разведке Палаты представителей с показаниями в рамках процедуры подготовки импичмента Трампу, Хилл с уверенностью заявила о распространении теории заговора и "политически мотивированной лжи", которая служит интересам Кремля. Хилл также указала, что распространение ложной информации произошло, по всей вероятности, в ходе кампании, проводимой российскими службами безопасности.

Секретный брифинг американских спецслужб и сенаторов

Представители американских спецслужб уведомили сенаторов и их помощников о длившейся несколько лет кампании Москвы по фальсификации доказательств взлома Украиной серверов Демократической партии в 2016 году, пишет далее The New York Times, ссылаясь на трех должностных лиц США. По данным газеты, секретный брифинг был также посвящен развитию российской тактики вмешательства, в том числе растущим способностям более тщательно скрывать проведение подобных операций. Американские спецслужбы считают, что Москва может удвоить свои усилия во время избирательной кампании 2020 года.