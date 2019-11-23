Эстония намерена поставлять Грузии свой скот

Как передала BNS пресс-служба палаты, представители животноводческих предприятий Эстонии, Латвии и Финляндии на минувшей неделе побывали с визитом в Грузии, чтобы содействовать росту экспорта племенного скота на Кавказ. В ходе визита гости посетили молочные фермы Грузии, а также провели семинар, посвященный нынешнему состоянию племенного животноводства в регионе.

«Крестьяне Грузии высоко ценят вклад Эстонии в развитие их сектора племенного животноводства и развивающееся в самой Грузии производство молока предлагает все больше возможностей для экспорта и нашего племенного скота, – рассказал председатель правления палаты Роомет Сырмус. – Встречи с местными животноводами подтвердили, что Эстонское товарищество племенного животноводства за последние годы провело очень хорошую работу по знакомству с животноводством Эстонии в Грузии. Грузинские производители проявляют большой интерес к нашему племенному скотоводству».

«В рамках программы по развитию сотрудничества мы с 2015 года ведем сотрудничество с животноводами Грузии в повышении их информированности и навыков в сфере племенного скотоводства. В ходе проекта у нас появилось множество очень хороших контактов, которые открыли возможности для экспорта нашего племенного скота. В течение последних четырех лет Эстония отправила на экспорт в Грузию 650 породистых телят, в ближайшие недели будут отправлены еще около сотни породистых животных», – сообщил председатель правления товарищества Танель-Таави Булитко.

В рамках проекта сотрудничества сельскохозяйственных организаций Эстонии, Латвии и Финляндии 21 ноября в Тбилиси был организован семинар с участием более 40 местных животноводов.

В конце октября состоялся визит животноводов трех стран в Казахстан, целью которого также было налаживание контактов с целью развития экспорта породистых животных. Казахстан вызывает у эстонских скотоводов интерес с точки зрения экспорта продукции мясо-молочного сектора.

Начатый в этом году проект сотрудничества BreedExpo помогает крестьянам Эстонии, Латвии и Финляндии расширять возможности экспорта племенного животноводства. Цель проекта, длящегося до июня 2021 года — поиск новых рынков сбыта на восточном направлении: в Казахстан, Грузию и на Украину.