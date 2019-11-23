Сб, 23.11.2019
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Джонсон назвал утверждения о влиянии России на референдум по Брекзиту дребеденью сродни сказкам о Бермудском треугольнике

Борис Джонсон.

ФОТО: Jeff Overs/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что обвинения России во вмешательстве в референдум о выходе из Евросоюза ни в коей мере не соответствуют действительности.

Как сообщалось, британские спецслужбы еще в октябре передали кабинету министров подготовленный ими доклад о российской угрозе и влиянии России на результаты референдума 2016 года, однако правительство объявило, что не будет публиковать его до досрочных парламентских выборов, намеченных на 12 декабря 2019 года.

Противники Джонсона обвинили премьера в том, что он, затягивая публикацию доклада, пытается скрыть некоторые сведения о российском вмешательстве.

В ходе состоявшихся пятницу предвыборных дебатов Джонсон подтвердил, что не намерен менять решение о публикации доклада.

Он заявил, что предположения о сокрытии чувствительной информации, как и утверждения о российском влиянии на референдум - дребедень сродни сказкам о Бермудском треугольнике.

"Нет абсолютно никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о каком-то влиянии на любые британские выборы", - сказал он.

Премьер отметил: "Причина, по которой я не буду (публиковать доклад) или, по крайней мере, причина, по которой я решил не делать этого много лет назад, заключается в том, что я не вижу оснований для вмешательства в нормальный рабочий график только потому, что идут выборы".

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