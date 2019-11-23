Джонсон назвал утверждения о влиянии России на референдум по Брекзиту дребеденью сродни сказкам о Бермудском треугольнике

Как сообщалось, британские спецслужбы еще в октябре передали кабинету министров подготовленный ими доклад о российской угрозе и влиянии России на результаты референдума 2016 года, однако правительство объявило, что не будет публиковать его до досрочных парламентских выборов, намеченных на 12 декабря 2019 года.

Противники Джонсона обвинили премьера в том, что он, затягивая публикацию доклада, пытается скрыть некоторые сведения о российском вмешательстве.

В ходе состоявшихся пятницу предвыборных дебатов Джонсон подтвердил, что не намерен менять решение о публикации доклада.

Он заявил, что предположения о сокрытии чувствительной информации, как и утверждения о российском влиянии на референдум - дребедень сродни сказкам о Бермудском треугольнике.

"Нет абсолютно никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о каком-то влиянии на любые британские выборы", - сказал он.