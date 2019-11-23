Volkswagen решил стать крупным производителем программного обеспечения

Car.Software-Organisation - новый крупный игрок на рынке

Но уже 1 января 2020 года, когда этот новый игрок на рынке программного обеспечения официально приступит к работе, в нем будут заняты порядка 3 тысяч человек. И в их распоряжении окажется пятилетний бюджет в размере 7 миллиардов евро. Так что в следующем году список ведущих разработчиков софта, по меньшей мере европейских, пополниться новым именем. Хотя вообще-то оно хорошо всем знакомо: Volkswagen. А Car.Software-Organisation - это название его нового подразделения.

Крупнейший (по итогам прошлого года) автостроитель мира осуществил если не смену бизнес-модели, то во всяком случае серьезную ее корректировку. Впредь Volkswagen будет выпускать уже не только легковые и грузовые автомобили, но и софт к ним. Для этого в подчинение новой структуре передаются все те сотрудники, отделы и дочерние фирмы, которые разрабатывают программное обеспечение для автомобилей и цифровых экосистем, объявили 21 ноября в штаб-квартире немецкого автогиганта в Вольфсбурге.

Иными словами, концерн собирает воедино всех тех, кто до сих пор более или менее скоординированно (или же разрозненно) занимался различными цифровыми технологиями в материнском концерне VW и в принадлежащих ему компаниях Audi и Porsche. Теперь общее руководство ими передается софтверному подразделению компании Audi в баварском Ингольштадте - Audi Electronics Venture.

vw.os - собственная операционная система Volkswagen

Однако айтишников объединяют организационно, но не территориально. Решение стоящих перед Car.Software-Organisation задач будут искать в Берлине, Бохуме, Ингольштадте, Штутгарте, Вольфсбурге, а также в США (в Сиэтле) и в Китае (в Пекине), подчеркивается в сообщении VW. А задачи эти весьма амбициозные.

Главная: в кратчайшие сроки резко увеличить долю собственного фирменного софта в автомобилях концерна с нынешних менее 10 процентов до более 60 процентов в 2025 году, указывается в официальном сообщении концерна.

Для этого, в частности, необходимо дальнейшее развитие собственной операционной системы концерна vw.os с тем, чтобы через пять лет она устанавливалась на всех новых моделях концерна. Такая унификация поможет существенно снизить расходы на программное обеспечение для тех не менее 10 миллионов автомобилей, которые Volkswagen выпускает в настоящее время и намерен производить в будущем.

А долгосрочная цель - создание собственного, фольксвагеновского бренда программных продуктов и коммерческая реализация этого софта на мировом рынке.

От облачных технологий до автономного вождения и каршеринга

Новое подразделение Car.Software-Organisation будет работать на пяти ключевых направлениях. Это, во-первых, все то, что обозначается термином Connected Car: подключение автомобиля к различным системам коммуникации и связи, в том числе к собственным облачным технологиям концерна, информационное взаимодействие с другими транспортными средствами и пешеходами.