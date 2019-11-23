Сб, 23.11.2019
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На углу площади Вабадузе вырастет семиэтажный дом

Таллиннское городское собрание рассмотрело детальную планировку, согласно которой на углу площади Вабадузе будет построено семиэтажное офисное здание, передает Postimees.

Планировка позволит построить на углу Эстония-пуйестеэ, 19 и Татари, 1 здание, в котором будет один подземный и не более семи наземных этажей. 

Линия застройки на бульваре Эстония определяется зданиями на Эстония-пуйестеэ,15 и Эстония-пуйестеэ, 17. Максимально допустимая высота будущего здания определяется высотой парапета на шестом этаже соседнего здания Kawe Plaza. Часть исторического здания на южной стороне застраиваемого участка со стороны улицы Татари - фасад и боковая стена шириной восемь метров - будут сохранены. 

Граница территории застройки по улице Татари определяется фасадом сохраняемого здания. Максимальная высота здания от земли составляет 28,1 метра. Зданию будет принадлежать 46 парковочных мест, частично на подземной автостоянке и частично на первом этаже.

После принятия детальной планировки Горсобранием Департамент городского планирования и управа Кесклинна организуют открытое обсуждение, и только после этого планировка будет утверждена. 

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