На углу площади Вабадузе вырастет семиэтажный дом

Планировка позволит построить на углу Эстония-пуйестеэ, 19 и Татари, 1 здание, в котором будет один подземный и не более семи наземных этажей.

Линия застройки на бульваре Эстония определяется зданиями на Эстония-пуйестеэ,15 и Эстония-пуйестеэ, 17. Максимально допустимая высота будущего здания определяется высотой парапета на шестом этаже соседнего здания Kawe Plaza. Часть исторического здания на южной стороне застраиваемого участка со стороны улицы Татари - фасад и боковая стена шириной восемь метров - будут сохранены.

Граница территории застройки по улице Татари определяется фасадом сохраняемого здания. Максимальная высота здания от земли составляет 28,1 метра. Зданию будет принадлежать 46 парковочных мест, частично на подземной автостоянке и частично на первом этаже.