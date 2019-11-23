Дни Uber в Лондоне могут быть сочтены

Управление транспортом Лондона отклонило запрос на продление в 2017 году из-за недостатков, которые, по сообщению ведомства, были найдены в подходе компании к сообщению о серьезных уголовных преступлениях и проверке данных водителей, что повлекло судебный иск.

В 2018 году суд предоставил Uber 15-месячную испытательную лицензию, так как компания из Кремниевой долины внесла несколько изменений в бизнес-модель.

В сентябре регулятор предоставил Uber продление всего на два месяца из максимально возможных пяти лет и выставил дополнительные условия, включающие соответствующую страховку и проверку документов водителей.

Uber заявила, что введет дополнительные меры: кнопка для сообщения о дискриминации, позволяющая водителям и пассажирам информировать о нарушениях насильственного характера, усиленная подготовка по технике безопасности для водителей и прямая связь со службами экстренной помощи.

Появление приложения в Лондоне разозлило водителей культовых черных такси города, которые блокировали улицы в знак протеста, утверждая, что компания представляет угрозу для их средств к существованию.

Решение транспортного управления будет вынесено менее чем за три недели до всеобщих выборов и за полгода до переизбрания мэра Садика Хана, который также является председателем регулятора.