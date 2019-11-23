Дни Uber в Лондоне могут быть сочтены

Кjмпания Uber ждет решения о продлении лицензии такси в Лондоне, одном из важнейших рынков для компании, сообщает Reuters. До истечения срока действующей лицензии осталось три дня, и это последний шаг в длительной борьбе с городским транспортным регулятором, пишет Postimees.
Управление транспортом Лондона отклонило запрос на продление в 2017 году из-за недостатков, которые, по сообщению ведомства, были найдены в подходе компании к сообщению о серьезных уголовных преступлениях и проверке данных водителей, что повлекло судебный иск.
В 2018 году суд предоставил Uber 15-месячную испытательную лицензию, так как компания из Кремниевой долины внесла несколько изменений в бизнес-модель.
В сентябре регулятор предоставил Uber продление всего на два месяца из максимально возможных пяти лет и выставил дополнительные условия, включающие соответствующую страховку и проверку документов водителей.
Uber заявила, что введет дополнительные меры: кнопка для сообщения о дискриминации, позволяющая водителям и пассажирам информировать о нарушениях насильственного характера, усиленная подготовка по технике безопасности для водителей и прямая связь со службами экстренной помощи.
Появление приложения в Лондоне разозлило водителей культовых черных такси города, которые блокировали улицы в знак протеста, утверждая, что компания представляет угрозу для их средств к существованию.
Решение транспортного управления будет вынесено менее чем за три недели до всеобщих выборов и за полгода до переизбрания мэра Садика Хана, который также является председателем регулятора.
Впервые Uber был лицензирован в Лондоне в 2012 году при предшественнике Садика Хана, а ныне премьер-министре Борисе Джонсоне.