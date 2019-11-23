Местным самоуправлениям станет проще избавляться от автохлама

Поправки в первую очередь коснутся автомобилей, брошенных на городской земле и не имеющих действующего техосмотра или договора о дорожном страховании на протяжении как минимум двух лет.

В направленном в Министерство экономики и коммуникаций письме столичные власти сообщили, что действующий Закон о дорожном движении необходимо изменить, чтобы решить проблемы брошенных на улицах города бесхозных автомобилей. Министр Тааси Аас согласился с предложением, поэтому в ближайшее время соответствующие поправки планируется узаконить.

«Автохлам и брошенные автомобили занимают ценное городское пространство. Их вывоз с дорог города столь же необходим как и уборка мусора. В настоящее время права местных самоуправлений при вывозе автохлама ограничены, поэтому мы хотим изменить закон, чтобы наделить собственников земли большими правами», - сказал Аас.

Например, только в этом году столичная Муниципальная полиция вывезла с улиц города как минимум 280 непригодных к использованию автомобилей. Данное право ей дает действующие в Таллинне Правила порядка и благоустройства, где подробно описывается, какое транспортное средство можно считать автохламом. К сожалению, действующий Закон о дорожном движении не позволяет самоуправлениям активнее бороться с брошенными на городской земле машинами.

Так, согласно поправке, местное самоуправление сможет вывозить со своей земли автохлам, если Авторегистр внесет необходимую пометку в реестр.

Департамент шоссейных дорог временно будет снимать автомобили с учета, если в течение двух лет у машины не будет действующего техосмотра и договора о дорожном страховании.