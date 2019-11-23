Местным самоуправлениям станет проще избавляться от автохлама

Поправка к Закону о дорожном движении должна наделить местные самоуправления большей властью, что позволит вывозить с улиц городов автохлам, который мешает движению, уборке территории или угрожает окружающей среде, пишет Postimees.
Поправки в первую очередь коснутся автомобилей, брошенных на городской земле и не имеющих действующего техосмотра или договора о дорожном страховании на протяжении как минимум двух лет.
В направленном в Министерство экономики и коммуникаций письме столичные власти сообщили, что действующий Закон о дорожном движении необходимо изменить, чтобы решить проблемы брошенных на улицах города бесхозных автомобилей. Министр Тааси Аас согласился с предложением, поэтому в ближайшее время соответствующие поправки планируется узаконить.
«Автохлам и брошенные автомобили занимают ценное городское пространство. Их вывоз с дорог города столь же необходим как и уборка мусора. В настоящее время права местных самоуправлений при вывозе автохлама ограничены, поэтому мы хотим изменить закон, чтобы наделить собственников земли большими правами», - сказал Аас.
Например, только в этом году столичная Муниципальная полиция вывезла с улиц города как минимум 280 непригодных к использованию автомобилей. Данное право ей дает действующие в Таллинне Правила порядка и благоустройства, где подробно описывается, какое транспортное средство можно считать автохламом. К сожалению, действующий Закон о дорожном движении не позволяет самоуправлениям активнее бороться с брошенными на городской земле машинами.
Так, согласно поправке, местное самоуправление сможет вывозить со своей земли автохлам, если Авторегистр внесет необходимую пометку в реестр.
Департамент шоссейных дорог временно будет снимать автомобили с учета, если в течение двух лет у машины не будет действующего техосмотра и договора о дорожном страховании.
«Разумеется, мы не хотим несправедливо вывезти с улиц городов брошенные машины. Первым делом с владельцем будут связываться и предлагать ему самостоятельно убрать машину с дороги. Если с собственником не удается связаться, либо его невозможно найти, будут предприняты следующие шаги вплоть до эвакуации машины», - добавил Аас.