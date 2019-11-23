Как работает первая школа Эстонии, где дети сами решают, что и как будут учить

В демократической школе Сувемяэ, являющейся частью Таллиннской художественной школы, дети сами решают, что учить и учиться ли, пишет Postimees.
Как выглядит школа, где детям дали полную свободу, но и ответственность — самим руководить процессом своего обучения? Школа, где ребенок решает сам, что будет сегодня учить и будет ли вообще? Станет ли тогда ребенок вообще учиться при такой свободе? Postimees решил посетить открывшуюся в сентябре этого года школу, чтобы посмотреть, как проходит обучение.
Перемена. Некоторые дети играют на улице, другие учатся в библиотеки, другие болтают между собой, бродя по коридорам. Шума и гама нет, но дети веселы, некоторые не стесняются здороваться с журналистом. Кстати, дети были согласны, что к ним в гости придут журналист и фотограф.
«Я сама учу естествознание. Обычно учусь одна, потому что не очень нравится ходить на уроки», – говорит 12-летняя Елизавета.
Ее ровесник Андреас говорит, что ему, наоборот, нравятся уроки, в день он посещает два-три занятия. Все-таки правила в школе существуют: ребенок должен посетить хотя бы один урок за день, но если он желает сам организовать его и учиться самостоятельно, то это не возбраняется.
«К примеру, домашние задания я вообще не делаю дома. Прихожу утром в школу и первым делом выполняют их. Здесь не так много контрольных работ, как было в старой школе. Мы сами говорим учителям, достаточно ли мы понимаем их или нет», – говорит Андреас.
Десятилетняя Ева добавляет, что по сравнению с прошлой школой, у нее стало больше свободного времени, чтобы усваивать новые предметы.
Дети с гордостью показывают таблицу, на которой перечислены их предложения, куда можно было бы пойти. Андреас предложил пойти в зоопарк, а чтобы его предложение появилось на доске, он должен был сам узнать, сколько это будет стоить и как организовать общий поход. За каждое мероприятие отвечает отдельный ученик, предложивший его.
Елизавета, Андрес и Ева в один голос заявили, что школьный стресс полностью исчез, как только они стали учиться в этой школе. Теперь каждое утро они с нетерпением ждут, когда придут сюда. Ева даже говорит, что раньше она все время болела, чтобы не ходить в школу, сюда же ходит с удовольствием. «Здесь учителя не командуют, как в обычной школе. Они тут помогают и поддерживают нас», – уверена десятилетняя ученица.
Дети признали, что когда только перешли в школу Сувемяэ из обычной, то первые пару дней свободы вызвали у них неразбериху: они не понимали, что должны делать. «Никто не командовал и не говорил мне, что делать», - говорит Ева. Прошло время, и девочка научилась сама решать, что и как учить, и ей понравилось это. Другие дети кивают.
«Это не школа, в которой не нужно учиться или не учатся. Если позднее выяснится, что наш уровень экзаменов не так хорош, то Министерство образования может в любой момент закрыть эту часть школы», – уверен Андреас.
Елизавета добавляет, что важнее всего то, что у учеников в этой школе есть голос, их слушают. «Мы постоянно думаем, как улучшить жизнь в школе».
Выбор детей
Еще две подобные Сувемяэ школы должны были с этой осени начать работу, но планируемые Школа мечтаний в Выру и Волшебная школа в Тарту не получили разрешение от Министерства образования и науки. Несмотря на инновационный подход, государство требует, чтобы демократические школы были жизнеспособными и могли следовать школьной программе.
Все требования смогла выполнить только школа Сувемяэ, являющаяся частью Таллиннской художественной гимназии.
«В Сувемяэ мы говорим с ребенком о том, что есть государственная учебная программа, и он должен прочесть ее со своим коучем. Если там написано, что он должен уметь считать до 20, то мы спрашивам, как он планирует достичь этой цели. Когда начнет учить и как?», – объясняет директор Таллиннской художественной гимназии Мари-Лийс Сультс.
Дети, по ее словам, могут сами выбирать, хотят ли идти на уроки математики или предпочитают самостоятельно изучить материал. Об этом они договариваются со своим коучем. Также по инициативе самих учеников созданы тематические центры, они также могут учиться в библиотеке. Если тема усвоена, следует контрольная работа. Если возникают трудности, они могут обратиться к учителю за помощью.
«Так они учатся выбирать, какие методы учебы им подходят лучше всего. Может быть, математику он хочет учить сам, историю вместе с учителем, информатику учить в группе. Это их выбор», – говорит директор.
Некоторые ушли назад в обычную школу
Свобода требует ответственности, а это, по словам Сультс, подходит не каждому. Уже десять детей из 70-и, по своей или родительской инициативе, вернулись в обычную школу.
«Те дети, что не смогли начать сами решать и ставить себе цели, ушли».
Сультс говорит, что такие люди, кто не умеют ставить перед собой цели и живут, просто плывя по течению, зачастую от зарплаты до зарплаты, есть и в обществе. «Такие дети есть и им тяжело. Если не могут, то не могут. У нас не было иллюзий, что это подходит всем детям».
В некоторых случаях, дети уходили из-за родителей, которые не смогли осмелиться довериться ребенку или дождаться, когда тот начнет учиться. Сультс отмечает, что такая демократическая школа — отличное место для детей с особыми потребностями, потому что стресса мало.
Долгое время изучавший демократическое образование и написавший об этом свою докторскую работу Чарли Морено-Ромеро поддерживает директора Сультс. Именно он стал руководителем отделения Сувемяэ.
Он говорит, что было проведено несколько психологических исследований, на основе которых выяснилось, что подростки, начиная с 12 лет способны отвечать за свои действия гораздо больше, чем им это позволяют. «В силу культуры мы привыкли с ними обращаться, как с маленькими детьми, которые не компетентны. На самом деле это не так, они могут брать ответственность и справляться сами», – уверен Морено-Ромеро.
Сультс добавила, что за три месяца работы стало понятно, что в будущем школа не должна принимать учеников, которые долгое время учились по традиционной модели обучения, поскольку переобучение будет для них слишком сложным «Скорее в следующие года мы будем набирать учеников 1-6 классов», – сказала Сультс.
Личная инициатива
Дети могут сами решать, какие новые предметы хотят учить. К примеру, рассказывает Морено-Ромеро, один из учеников захотел изучать компьютерные технологии. Свою идею он написал на доске, а далее ждал, как много детей поддержит его желание. Когда группа набралась, они вместе начали думать, что нужно для того, чтобы организовать урок.
Обычные компьютеры не подходили. Тогда Морено-Ромеро нашел через знакомых, где получить компьютеры, которые не жалко будет сломать. Технику нашли, остался только учитель. Свою помощь предложил IT-специлист — один из родителей. Он стал преподавать два дня в неделю детям компьютерные технологии. Таким же образом в школе появились также клуб дебатов, драматический кружок и художественный клуб.
А чтобы следить за достижениями результатов в учебе, в Сувемяэ обещают принимать участие во всех уровневых работах. «Важно понять, что обучение не всегда должно быть академическим, оно может быть основано на привлечении сообщества», – уверен Морено-Ромеро.