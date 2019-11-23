Как работает первая школа Эстонии, где дети сами решают, что и как будут учить

Елизавета добавляет, что важнее всего то, что у учеников в этой школе есть голос, их слушают. «Мы постоянно думаем, как улучшить жизнь в школе».

Выбор детей

Еще две подобные Сувемяэ школы должны были с этой осени начать работу, но планируемые Школа мечтаний в Выру и Волшебная школа в Тарту не получили разрешение от Министерства образования и науки. Несмотря на инновационный подход, государство требует, чтобы демократические школы были жизнеспособными и могли следовать школьной программе.

Все требования смогла выполнить только школа Сувемяэ, являющаяся частью Таллиннской художественной гимназии.

«В Сувемяэ мы говорим с ребенком о том, что есть государственная учебная программа, и он должен прочесть ее со своим коучем. Если там написано, что он должен уметь считать до 20, то мы спрашивам, как он планирует достичь этой цели. Когда начнет учить и как?», – объясняет директор Таллиннской художественной гимназии Мари-Лийс Сультс.

Дети, по ее словам, могут сами выбирать, хотят ли идти на уроки математики или предпочитают самостоятельно изучить материал. Об этом они договариваются со своим коучем. Также по инициативе самих учеников созданы тематические центры, они также могут учиться в библиотеке. Если тема усвоена, следует контрольная работа. Если возникают трудности, они могут обратиться к учителю за помощью.

«Так они учатся выбирать, какие методы учебы им подходят лучше всего. Может быть, математику он хочет учить сам, историю вместе с учителем, информатику учить в группе. Это их выбор», – говорит директор.

Некоторые ушли назад в обычную школу

Свобода требует ответственности, а это, по словам Сультс, подходит не каждому. Уже десять детей из 70-и, по своей или родительской инициативе, вернулись в обычную школу.

«Те дети, что не смогли начать сами решать и ставить себе цели, ушли».

Сультс говорит, что такие люди, кто не умеют ставить перед собой цели и живут, просто плывя по течению, зачастую от зарплаты до зарплаты, есть и в обществе. «Такие дети есть и им тяжело. Если не могут, то не могут. У нас не было иллюзий, что это подходит всем детям».

В некоторых случаях, дети уходили из-за родителей, которые не смогли осмелиться довериться ребенку или дождаться, когда тот начнет учиться. Сультс отмечает, что такая демократическая школа — отличное место для детей с особыми потребностями, потому что стресса мало.

Возглавил школу Сувемяэ специлист в области демократического образования Чарли Морено-Ромеро. ФОТО: Tairo Lutter

Долгое время изучавший демократическое образование и написавший об этом свою докторскую работу Чарли Морено-Ромеро поддерживает директора Сультс. Именно он стал руководителем отделения Сувемяэ.

Он говорит, что было проведено несколько психологических исследований, на основе которых выяснилось, что подростки, начиная с 12 лет способны отвечать за свои действия гораздо больше, чем им это позволяют. «В силу культуры мы привыкли с ними обращаться, как с маленькими детьми, которые не компетентны. На самом деле это не так, они могут брать ответственность и справляться сами», – уверен Морено-Ромеро.

Сультс добавила, что за три месяца работы стало понятно, что в будущем школа не должна принимать учеников, которые долгое время учились по традиционной модели обучения, поскольку переобучение будет для них слишком сложным «Скорее в следующие года мы будем набирать учеников 1-6 классов», – сказала Сультс.

Личная инициатива

Дети могут сами решать, какие новые предметы хотят учить. К примеру, рассказывает Морено-Ромеро, один из учеников захотел изучать компьютерные технологии. Свою идею он написал на доске, а далее ждал, как много детей поддержит его желание. Когда группа набралась, они вместе начали думать, что нужно для того, чтобы организовать урок.

Обычные компьютеры не подходили. Тогда Морено-Ромеро нашел через знакомых, где получить компьютеры, которые не жалко будет сломать. Технику нашли, остался только учитель. Свою помощь предложил IT-специлист — один из родителей. Он стал преподавать два дня в неделю детям компьютерные технологии. Таким же образом в школе появились также клуб дебатов, драматический кружок и художественный клуб.