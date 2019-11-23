СМИ: один из лучших пляжей Турции может исчезнуть

Всемирно известный пляж Коньяалты в турецком курортном городе Анталья за последние 10 месяцев уменьшился на 10 000 квадратных метров, пишет Turizm. Такое заявление сделали представители Университета Акдениз. Ученые во всем винят активную промышленную деятельность в близлежащем районе. Дело в том, что недалеко от пляжа в настоящее время ведутся активные работы по разработке каменоломен и песчаных карьеров. В результате такой деятельности естественный режим формирования побережья изменился. Кроме того, неблагоприятное воздействие на пляж Коньяалты оказывает рекреационный проект по созданию пруда у берега.

Ученые подчеркивают, в течение долгих лет потребность в песке и гравии для берега обеспечивало русло реки Богачайи, в верховьях которой в настоящее время ведутся карьерные работы. Эрозия на берегу между 1934 и 2016 годами составила примерно 50 метров. За последние же 10 месяцев общее количество утраченной пляжной почвы — 9 748 метров, а максимальное отступление береговой линии достигло 19 метров.