Очень неравнодушный к продукции Milka мошенник украл 20 тонн шоколада

Фабрика по производству шоколада попросила местную компанию перевезти продукцию Milka из Австрии в Бельгию. Австрийская компания передала контракт венгерской транспортной фирме, которая затем наняла чешского подрядчика для выполнения сделки.

Поэтому, когда чешский грузовик прибыл на завод в австрийском городе Блуденц, рабочие завода погрузили в него 20 тонн шоколада без каких-либо подозрений.

Оказалось, водитель чешского грузовика использовал поддельные документы, чтобы получить груз. Шоколад так и не достиг пункта назначения, а грузовик и водитель пропали без вести.