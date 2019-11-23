Очень неравнодушный к продукции Milka мошенник украл 20 тонн шоколада

Водитель грузовика выдал себя за нанятого перевозчика. После погрузки в его автомобиль шоколада на 50 тысяч евро, он исчез в неизвестном направлении, пишет Korrespondent.net.
Фабрика по производству шоколада попросила местную компанию перевезти продукцию Milka из Австрии в Бельгию. Австрийская компания передала контракт венгерской транспортной фирме, которая затем наняла чешского подрядчика для выполнения сделки.
Поэтому, когда чешский грузовик прибыл на завод в австрийском городе Блуденц, рабочие завода погрузили в него 20 тонн шоколада без каких-либо подозрений.
Оказалось, водитель чешского грузовика использовал поддельные документы, чтобы получить груз. Шоколад так и не достиг пункта назначения, а грузовик и водитель пропали без вести.
Следователи обнаружили, что номерные знаки на транспортном средстве были украдены и что водитель не работает на чешскую компанию.