Данные более миллиарда человек по всему миру оказались в открытом доступе

В октябре специалист по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил, что на незащищенном сервере в сети базу данных с личной информацией о 1,2 миллиарда человек, сообщает издание Wired.
В базе приводились номера домашних и мобильных телефонов, адреса э-почты, а также профили людей в соцсетях Facebook, Twitter, LinkedIn и на сайте Github. Кроме того, была указана история мест работы, на которых был трудоустроен тот или иной человек.
По словам Тройя, IP-адрес сервера привел к Google Cloud, дальнейший сред теряется. Специалист сообщил о находке ФБР, после чего спустя несколько часов сервер был отключен. В ФБР отказалось комментировать ситуацию.
Большая часть информации, судя по названию файлов, принадлежала американской компании People Data Labs, которая занимается тем, что продает данные около полутора миллиарда человек, 260 миллионов из которых живут в США.
Тройя предположил, что утечка в People Data Labs произошла из-за того, что базы компании взломал хакер или же клиент фирмы опубликовал их в открытом доступе.