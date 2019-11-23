Данные более миллиарда человек по всему миру оказались в открытом доступе

В базе приводились номера домашних и мобильных телефонов, адреса э-почты, а также профили людей в соцсетях Facebook, Twitter, LinkedIn и на сайте Github. Кроме того, была указана история мест работы, на которых был трудоустроен тот или иной человек.

По словам Тройя, IP-адрес сервера привел к Google Cloud, дальнейший сред теряется. Специалист сообщил о находке ФБР, после чего спустя несколько часов сервер был отключен. В ФБР отказалось комментировать ситуацию.

Большая часть информации, судя по названию файлов, принадлежала американской компании People Data Labs, которая занимается тем, что продает данные около полутора миллиарда человек, 260 миллионов из которых живут в США.