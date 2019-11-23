Упавшее на дорогу дерево повредило машину, но автовладелец остался без компенсации

В тот день Сирье Курвет ехала из Мустла в Вильянди и вдруг заметила, что с правой стороны дороги покосившееся дерево начало падать, пишет Sakala. «Сбросила скорость и надеялась успеть, но дерево упало прямо на капот. Мне повезло, что оно не приземлилось на стекло, иначе и мое бы здоровье было в опасности», - рассказала она.

Курвет вызвала спасателей, которые убрали дерево с машины. «Один из них спросил, есть ли у меня страхование каско. А когда услышал, что его нет, ответил, что в этом случае не стоит надеяться на компенсацию. Поскольку я была в шоке, поверила ему и сомнений у меня не возникло», - вспоминает Курвет. Она отметила, что во время этого происшествия не было шторма или хотя бы сильного ветра.

Тысяча евро

«Когда после попробовала поехать на машине, она показалась неисправной, муж приехал из дома на другом автомобиле и в его сопровождении медленно доехала до Вильянди. Машину шатало, она скрипела, но протянула. Отправили ее в ремонт и ее привели в порядок, но расходы, которые покрыла из своего кармана, были около тысячи евро», - говорит Курвет.

Позднее она узнала, что на самом деле могла требовать компенсацию. Согласно Закону о содержании дорог, ширина защитной полосы с двух сторон госдороги и в случае многополосной дороги у крайних полос должна составлять 50 метров.

Глава вильяндиского отделения Salva Kindlustus Ээри Палу сказал, что в данном случае компенсацию должен был заплатить Департамент шоссейных дорог, то есть государство. Безусловно, произошедшее надо была зафиксировать на месте.

Ведущий инженер Ляэнеского отделения по обслуживанию дорог Департамента шоссейных дорог Меэлис Саат сказал, что если передвигающийся по госдороге водитель получит ущерб от упавшего на автомобиль дерева, для рассмотрения требования по компенсации ущерба департаментом он должен сразу сообщить об инциденте в полицию по номеру 112 и в Центр дорожной информации по номеру 1510. После этого надо с помощью подручных средств запечатлеть это событие: записать место, время, причину и размер ущерба, имена свидетелей и сделать фотографии.

Для требования возмещения ущерба надо заполнить на странице Департамента шоссейных дорог ходатайство. «Департамент отмечает, что каждый подобный инцидент нуждается в отдельном производстве, чтобы выяснить обстоятельства и причины случившегося», - сказал Саат.

По его словам, у департамента нет достаточно информации по данному случаю, чтобы постфактум однозначно сказать, должен ли был быть возмещен ущерб автовладельцу. «Конечно, Департамент шоссейных дорог через партнеров по договору о содержании дорог просматривает полученную от водителей информацию об опасных или покосившихся возле госдорог деревьях и выясняет, на чьей недвижимости находится опасное дерево. После уже можно предпринимать дальнейшие шаги для решения проблемы», - уточняет он.

Предупреждение для других

Сирье Курвет сказала, что постфактум не собирается требовать компенсацию, но она решила рассказать об этом инциденте, чтобы люди знали, что в такой ситуации делать.

«Недалеко от дерева, которое упало на мой автомобиль, до сих пор растет второе покосившееся дерево, которое может упасть на дорогу и быть очень опасным для участников дорожного движения. Я прошу, чтобы его как можно быстрее убрали», - сказала Курвет. Когда она проезжает мимо этого места, то всегда очень внимательна и сильно волнуется.

Поскольку она организует на своем хуторе лагеря, Курвет волнуется и за безопасность своих гостей.