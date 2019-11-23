Дом ужасов с камерой пыток: жуткая история семьи Уэст

Розмари Уэст выглядела как типичная британская домохозяйка. Никто даже не подозревал об инцесте, невероятно жестоком насилии и останках нескольких женщин, включая ее дочерей, спрятанных за дверями ее скромного дома, пишет Rus.TVNET.
Чудовища среди нас
Каждый день мы слышим жуткие истории, которые заставляют задуматься, что среди нас живут не меньше монстров, чем в фильмах ужасов.
Однако в случае с Розмари Уэст невольно возникает вопрос - люди такими рождаются или становятся с течением жизни?
Розмари родилась в 1953 году в семье Билла и Дейзи Лет. Близкие описывали ее мать как красивую, но замкнутую женщину. В свое время она страдала от депрессии, которую пытались лечить при помощи шоковой терапии.
Некоторые эксперты утверждают, что поражения электрическим током могли повлиять на психику Розмари еще до ее рождения.
Невозможно игнорировать атмосферу, царившую в семье. Билл Лет, бывший офицер военно-морского флота, был клинически одержим чистотой и регулярно избивал свою жену и маленькую дочь.
Лет также страдал от шизофрении и есть основания полагать, что мог сексуально использовать своего ребенка.
Неблагоприятная среда отразилась на Розмари, и уже в очень раннем возрасте она начала проявлять склонность к извращению - девочка изнасиловала своего брата в возрасте 12 лет, и есть свидетельства того, что она могла нападать на других мальчиков в своей родной деревне.
Позже одна из соседок рассказывала прессе: "Она была странной девочкой, но никто не ожидал от нее чего-то подобного. Ее семья казалась вполне нормальной, но вы никогда не знаете, что происходит за закрытыми дверями".
Жизнь Розмари круто изменилась в 15 лет, когда на автобусной остановке она встретила Фреда Уэста.
27-летний мужчина искал свою падчерицу, Шармейн, девушку, которая впоследствии стала одной из первых жертв Розмари Уэст.
Между незнакомцами очень быстро вспыхнули чувства, и, несмотря на возражения родителей Фреда, они поженились и стали жить вместе.
Несколько лет спустя Фред был ненадолго арестован, а 17-летняя Розмари Уэст стала опекуном его восьмилетней падчерицы Шармейн и родной дочери Аннемарии.
Уэст не переносила Шармейн из-за ее сложного характера. Летом 1971 года девушка внезапно исчезла. На вопрос, что с ней произошло, Розмари отвечала: "Теперь она живет с матерью".
Дом ужасов
Когда однажды родная мать Шармейн приехала в дом Уэстов, чтобы разыскать дочь, она тоже исчезла. Вскоре Фред вернулся, а Розмари начала оказывать услуги сексуального характера в их общем доме. Ее муж наблюдал за этими встречами.
Скромный дом пары в Глостере стал эпицентром их садистских убийств. Уэсты открывали свои двери заблудившимся и часто предлагали подвезти хрупких молодых женщин, встретившихся им на улицах города.
Не долго думая, они принимали приглашение пары посетить их дом, но почти никто не возвращался с этих "посиделок".
Некоторым жертвам они предлагали снять в их доме комнату, но потом жестоко насиловали и убивали.
Камерой пыток семейства служил подвал их дома, но когда тот переполнился телами жертв, останки начали прятать под досками террасы.
От происходящих в доме ужасов не были защищены и дети, включая двух родных дочерей и сына Розмари. Они терпели регулярное насилие, изнасилования и, в конечном итоге, убийство.
"Люди говорят, что мне повезло, что я выжила, но я бы предпочла умереть. Я все еще чувствую вкус страха.
Я все еще чувствую боль. Воспоминания о детстве никогда не покинут меня", - вспоминает вторая дочь Фреда, Аннемария, в беседе с The Guardian.
После задержания опекунов, девочка дала показания в суде о домашнем насилии. Аннемария и ее сводная сестра Майя стали жертвами регулярного изнасилования со стороны отца и клиентов матери.
В результате зверств Аннемария в раннем возрасте забеременела и была заражена различными венерическими заболеваниями.
Конец жестокости
В поле зрения полиции пара впервые попала в июне 1987 года, когда пропала старшая дочь Розмари и Фреда - Хетер.
Розмари Уэст сказала сотрудникам правоохранительных органов, что девочка не исчезла, а намеренно покинула семью. Якобы Хетер была лесбиянкой и хотела жить самостоятельной жизнью.
Ужасным действиям Розмари и Фреда мог прийти конец в 1992 году, когда их младшая дочь рассказала другу о насилии, которому подвергается дома.
Социальные службы были проинформированы, и обеих дочерей временно изъяли из семьи. Однако девочки были так напуганы, что не смогли дать показания, и в конечном итоге вернулись к своим родителям.
О происходящем в семье Уэст стало известно совершенно случайно.
Фред в присутствии детей часто "шутил", что, если те не будут послушны, то они окажутся под террасой, как Хетер.
Дети рассказали эту "шутку" социальным работникам, которые немедленно сообщили в полицию.
В 1994 году полиция прибыла в дом Уэстов с ордером. Они обыскали владения семейства и обнаружили останки Хетер, маленькой Шармейн и ее матери, а также восьми других молодых женщин.
Жертвы до сих пор были связаны и с заклеенными ртами. Одно из тел было мумифицировано - в ноздрю женщины была вставлена соломинка, что означало, что Уэсты снабжали ее кислородом, чтобы поддерживать жизнь во время пыток.
У большинства трупов отсутствовала голова, а одному из пострадавших был удален скальп.
В своих мемуарах Мэй Уэст вспоминает: "Когда полиция начала обыскивать сад, мне казалось, что мне снится чудесный сон".
Первоначально всю вину на себя взял Фред. Розмари Уэст сделала вид, что ничего не знает. Но во время расследования была доказана и ее причастность к убийствам.
В 1995 году она была приговорена к пожизненному заключению. Фред, не дождавшись суда, покончил жизнь самоубийством в своей тюремной камере.
Перед смертью он выгравировал последнее сообщение на стене: "Фредди, массовый убийца из Глостера". Розмари Уэст все еще находится под стражей.