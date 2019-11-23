PÖFF организует дополнительный сеанс «Греха»: желающих оказалось слишком много

В этом году одним из самых значимых событий кинофестиваля «Тёмные ночи» станет вручение премии за выдающийся вклад в кинематограф именитому режиссеру современности Андрею Кончаловскому. На гала-показе будет представлена его новая работа «Грех».

В связи с тем, что места на сеанс 26 ноября заполнились за первые дни продажи билетов и организаторы постоянно получают большое количество заявок от желающих посмотреть фильм, было решено добавить еще один сеанс. Дополнительный показ кинокартины «Грех» состоится 1 декабря в 16:15 в Apollo Kino Solaris. Ее покажут на итальянском языке с английскими, эстонскими и русскими субтитрами.

Фильм совместного российско-итальянского производства «Грех» (Il Peccato) – это портрет мастера эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, который переживает агонию и экстаз, обусловленные его собственной гениальностью, в то время как две соперничающие и могущественные семьи соревнуются за его лояльность. Фильм полностью снят в Италии. Производители фильма – Продюсерский центр Андрея Кончаловского и Jean Vigo Italia совместно с Rai Cinema. Мастера эпохи Возрождения сыграл актер Альберто Тестоне («Пазолини, скрытые истины», «Субура»).

Помимо кинокартины «Грех» повторно покажут и фильм «Адам», открывавший кинофестиваль. Кинокартину Марьям Тузани покажут в это воскресенье, 24 ноября, в кинотеатре Artis.