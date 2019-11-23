Бурение на Йыхвиской магнитной аномалии принесет удивительные результаты, уверены геологи

В ходе разведочного бурения на Йыхвиской магнитной аномалии надеются после прохождения 300 метров найти вдобавок к железу и другие, более ценные металлы, пишет "Северное побережье".
Инженерное бюро Steiger 9 ноября после трехнедельного перерыва продолжило разведочное бурение на Йыхвиском месторождении железных руд.
Первую скважину, где на 198-метровой глубине бур заклинило из-за пласта сыпучего песчаника, оставили на время, и на расстоянии примерно 70 метров начали бурить вторую - тоже плановую - скважину. На основании полученного при этом опыта позднее продолжат работы на первой скважине.
Начало без бурового керна
"Новую скважину пробурили уже на глубину 175 метров, работаем по семь дней в неделю и круглые сутки", - сказал руководитель Steiger Эрки Нийтлаан.
Для человека со стороны нынешнее бурение, по его словам, ничем не отличается от первого, однако для исполнителей и заказавшей работу геологической службы отличие состоит в том, что керны сейчас не достают.
"Начали, как и первую скважину, но теперь бурят с другой головкой бура, керны не вынимают, а материал измельчают и вымывают из отверстия. Эта технология могла оказаться чуть более надежной при прохождении мягких пластов, чтобы бур опять не застрял", - сказал Тийт Каазик, завотделом ресурсов земных недр заказчика работ - Эстонской геологической службы.
"Одной из причин, почему застрял бур, мы считаем то, что внизу находится сдавленная грунтовая вода и каждый раз, когда мы поднимали керн, возникал эффект поршня. Когда бурим, то оказываем противодавление на грунтовую воду, а когда поднимаем керн, то снимаем это противодавление, что позволяет грунтовой воде подниматься в скважину и заставляет пески двигаться. Когда мы керн не вынимаем, то противодавление на грунтовую воду остается постоянным. Кроме того, таким образом мы проходим эти интервалы немного быстрее, а фактор времени тоже очень важен", - объяснил Нийтлаан.
ТИЙТ КААЗИК:
Интересным делает это бурение то, что еще может сопутствовать железной руде.
Поскольку две предусмотренные на месте Йыхвиской магнитной аномалии скважины расположены настолько близко друг к другу, что геологическое строение в них идентично, и из первой скважины доставали керны, то до глубины 198 метров - столько сумели пройти в первой скважине - выемка новых кернов не очень важна. А дальше будет уже важна.
Чем глубже, тем рисков меньше
Во второй скважине керны планируют доставать после глубины 300 метров, когда дойдут до гранитов - начиная с этой глубины сыпучих пластов быть не должно. Там залегают либо очень твердые, либо сверхтвердые ископаемые, и рисков, что бурение застопорится, станет значительно меньше.
Тийт Каазик подчеркнул, что из промежуточной глубины 198-300 метров керны надо поднять в любом случае. Поскольку из теперешней скважины их не достают, то это придется сделать, продолжив бурение первой скважины.
Нийтлаан подтвердил, что с первой скважиной позднее намерены продолжить таким же образом, как начинали.
"Во второй скважине хотим дойти с теперешней технологией до глубины 300 метров, и там сыпучие пласты закончатся. Тогда скважина зайдет за обсадную трубу, зацементируем за трубой, чтобы она стояла надежно и все пласты были изолированы. Дальше пойдем уже с кернами, ведь там начинается та часть, из-за которой мы вообще бурим скважины - верхняя часть является в основном уточнением имеющихся данных".
До глубины, когда снова начнут вынимать керны, дойдут, по его оценке, самое позднее через две недели, и оттуда до конца бурения потребуется еще до трех недель.
По словам Тийта Каазика, геологическая служба предполагает, что по крайней мере две скважины на Йыхвиской магнитной аномалии пробурят уже в этом году и можно будет также начать со скважиной на месте полиметаллической аномалии в Ульясте.
Глубину скважины можно изменить
"Нашей целью не было получить керн из верхних пластов. Нас интересуют прежде всего именно более глубоко залегающие ископаемые. Но песка, создавшего проблемы с бурением, никогда прежде в кернах не видели, ведь при прежних других технологиях этот песок просто вымывался бурильным раствором". По словам Каазика, в геологическом смысле ценно увидеть также и такой керн.
Геологическая служба примерно знает, на какой глубине находится верхняя поверхность интересующего их пласта; не много известно также о расположении этого тела. А о его нижнем крае не знают точно даже того, как он залегает внутри земли.
"Если смотреть вертикально от поверхности земли, то наша скважина не должна быть глубже 700 метров. Поскольку бурят немного под наклоном, то глубина скважины может быть и побольше. В зависимости от того, где заканчивается интересующий нас пласт, можем по договору пробурить на десять процентов меньше или больше, чем на 700 метров", - сказал Каазик.
Процесс бурения, по его словам, конечно, очень интересен, но геологическая служба заинтересована все же в получении кернов, над которыми можно было бы начать работу.
"Одна вещь - железная руда, в наличии которой мы уверены. Относительно качества есть, конечно, еще вопросы. Однако интересным делает это бурение то, что еще может сопутствовать железной руде".