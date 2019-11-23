Бурение на Йыхвиской магнитной аномалии принесет удивительные результаты, уверены геологи

Инженерное бюро Steiger 9 ноября после трехнедельного перерыва продолжило разведочное бурение на Йыхвиском месторождении железных руд.

Первую скважину, где на 198-метровой глубине бур заклинило из-за пласта сыпучего песчаника, оставили на время, и на расстоянии примерно 70 метров начали бурить вторую - тоже плановую - скважину. На основании полученного при этом опыта позднее продолжат работы на первой скважине.

Начало без бурового керна

"Новую скважину пробурили уже на глубину 175 метров, работаем по семь дней в неделю и круглые сутки", - сказал руководитель Steiger Эрки Нийтлаан.

Для человека со стороны нынешнее бурение, по его словам, ничем не отличается от первого, однако для исполнителей и заказавшей работу геологической службы отличие состоит в том, что керны сейчас не достают.

"Начали, как и первую скважину, но теперь бурят с другой головкой бура, керны не вынимают, а материал измельчают и вымывают из отверстия. Эта технология могла оказаться чуть более надежной при прохождении мягких пластов, чтобы бур опять не застрял", - сказал Тийт Каазик, завотделом ресурсов земных недр заказчика работ - Эстонской геологической службы.

"Одной из причин, почему застрял бур, мы считаем то, что внизу находится сдавленная грунтовая вода и каждый раз, когда мы поднимали керн, возникал эффект поршня. Когда бурим, то оказываем противодавление на грунтовую воду, а когда поднимаем керн, то снимаем это противодавление, что позволяет грунтовой воде подниматься в скважину и заставляет пески двигаться. Когда мы керн не вынимаем, то противодавление на грунтовую воду остается постоянным. Кроме того, таким образом мы проходим эти интервалы немного быстрее, а фактор времени тоже очень важен", - объяснил Нийтлаан.

ТИЙТ КААЗИК: Интересным делает это бурение то, что еще может сопутствовать железной руде.

Поскольку две предусмотренные на месте Йыхвиской магнитной аномалии скважины расположены настолько близко друг к другу, что геологическое строение в них идентично, и из первой скважины доставали керны, то до глубины 198 метров - столько сумели пройти в первой скважине - выемка новых кернов не очень важна. А дальше будет уже важна.

Чем глубже, тем рисков меньше

Во второй скважине керны планируют доставать после глубины 300 метров, когда дойдут до гранитов - начиная с этой глубины сыпучих пластов быть не должно. Там залегают либо очень твердые, либо сверхтвердые ископаемые, и рисков, что бурение застопорится, станет значительно меньше.

Тийт Каазик подчеркнул, что из промежуточной глубины 198-300 метров керны надо поднять в любом случае. Поскольку из теперешней скважины их не достают, то это придется сделать, продолжив бурение первой скважины.

Нийтлаан подтвердил, что с первой скважиной позднее намерены продолжить таким же образом, как начинали.