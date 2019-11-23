На складах Канады уже 400 тонн конопли: производители переоценили спрос

Запасы конопли в Канаде уже составляют 400 тонн, потому что производители переоценили спрос, когда год назад в стране был легализован этот легкий наркотик, пишет Postimees.
По данным правительства, 400 тонн хватит, чтобы удовлетворять потребности рынка на следующие 2,5 года. В то же время упала цена, поскольку за долю рынка борются как законные гроверы (растениеводы, выращивающие марихуану), так и нелегальные.
Financial Times пишет, что это означает, что производители в Канаде переоценили спрос населения на марихуану, как и недооценили способность незаконного рынка отреагировать на приход новых производителей.