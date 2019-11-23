Сб, 23.11.2019
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  • Объявленный госпредприятием тендер вызвал небывалый ажиотаж среди продавцов автомобилей

Объявленный госпредприятием тендер вызвал небывалый ажиотаж среди продавцов автомобилей

Новые автомобили.

ФОТО: David Zalubowski/AP

Госпредприятие Eesti Energia объявило тендер в рамках которого на 25 млн евро планируется закупить легковые автомобили, микроавтобусы, внедорожники, грузовые автомобили и фургоны. Рамочное соглашение по каждой позиции будет заключено на пять лет. Некоторые эстонские концерны участвуют в конкурсе с несколькими своими предприятиями, пишет Postimees.

Срок подачи заявок был 15 октября. К этой дате предложения поступили от 14 продавцов автомобилей: ABC Motors, Amserv, Ascar Auto, Ascar Tartu, Auto 100 Tallinn, Auto Forte Tallinn, Autospirit Tartu, Elke Mustakivi, Elke Mustamäe, Moller Auto Tallinn, Silberauto, Topauto, Veho Eesti и Viking Motors.

Это значит, что в ближайшие годы в цветах концерна Eesti Energia по дорогам страны будут колесить автомобили, продажей которых занимаются упомянутые ранее официальные дилеры.

Достоин внимания тот факт, что целых четыре предприятия концерна Autospirit подали заявки: два представительства Autospirit в Тарту, а также Ascar Auto и Ascar Tartu.

Если может показаться, что предприятие таким образом пытается урвать больший кусок и получить хорошие деньги, то, скорее всего, речь идет о совместной заявке. Также следует отметить, что выбор предлагаемых Autospirit и Ascar автомобилей отличается. Входящие в концерн предприятия предлагают автомобили марок Opel, Peugeot, Fiat, Kia, Mazda и Nissan.

Похожая ситуация с продающим автомобили марок Toyota и Lexus Elke Auto: дилерский центр Mustakivi предлагает в рамках тендера только легковые автомобили, а заявка салона в Мустамяэ включает только внедорожники.

Победителем тендера, как это обычно бывает, станет предложивший самую выгодную цену как на сами машины, так и на их обслуживание.

Если тендер не будет оспорен, победитель может быть объявлен в ближайшее время.

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