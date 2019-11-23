Объявленный госпредприятием тендер вызвал небывалый ажиотаж среди продавцов автомобилей

Срок подачи заявок был 15 октября. К этой дате предложения поступили от 14 продавцов автомобилей: ABC Motors, Amserv, Ascar Auto, Ascar Tartu, Auto 100 Tallinn, Auto Forte Tallinn, Autospirit Tartu, Elke Mustakivi, Elke Mustamäe, Moller Auto Tallinn, Silberauto, Topauto, Veho Eesti и Viking Motors.

Это значит, что в ближайшие годы в цветах концерна Eesti Energia по дорогам страны будут колесить автомобили, продажей которых занимаются упомянутые ранее официальные дилеры.

Достоин внимания тот факт, что целых четыре предприятия концерна Autospirit подали заявки: два представительства Autospirit в Тарту, а также Ascar Auto и Ascar Tartu.

Если может показаться, что предприятие таким образом пытается урвать больший кусок и получить хорошие деньги, то, скорее всего, речь идет о совместной заявке. Также следует отметить, что выбор предлагаемых Autospirit и Ascar автомобилей отличается. Входящие в концерн предприятия предлагают автомобили марок Opel, Peugeot, Fiat, Kia, Mazda и Nissan.

Похожая ситуация с продающим автомобили марок Toyota и Lexus Elke Auto: дилерский центр Mustakivi предлагает в рамках тендера только легковые автомобили, а заявка салона в Мустамяэ включает только внедорожники.

Победителем тендера, как это обычно бывает, станет предложивший самую выгодную цену как на сами машины, так и на их обслуживание.