Секрет успеха: одному из самых богатых жителей Эстонии помог дельный совет

«Как известно, от продажи Sylvester мы получили довольно много денег. Обдумывал, что с ними делать. У меня был один хороший учитель, композитор и писатель Альбер Уустульнд», - сказал в передаче «Majandusruum» на радио Kuku один из успешнейших предпринимателей Эстонии, владелец Kaamos Group Кайдо Йыэлехт, пишет Postimees.
«Хотя о бизнесе он ничего не знает, он сказал мне: "Парень, треть денег храни наличкой, треть вложи в недвижимость и на оставшиеся создай что-то или построй бизнес"», - сказал Йыэлетх, который в этом году в составленном Äripäev рейтинге самых богатых людей Эстонии занял 23 место с оцененным в 112 миллионов евро имуществом.
Так, по его словам, зародилась мысль инвестировать в недвижимость. «Никаких знаний у меня об этом, конечно, не было. Нашли землю и собрали команду, все молодые люди до 30 лет, полные энтузиазма», - вспоминает Йыэлехт. Он говорит, что тогда, к счастью, рынок был такой, что ошибку можно было допустить и прибыль все-таки была.
«Сейчас больше ошибаться нельзя. Теперь достигли того, что занимаемся развитием большого квартала Авала возле Фильтри-теэ, где будет новое главное здание Elektrilevi, несколько офисных зданий и латвийский строительный магазин Depo, который в своем роде станет крупнейшим в Эстонии. Также в бизнес-квартале появится крупнейший в Таллинне солнечный парк, который покроет территорию в 15 футбольных полей. Солнечная энергия — тренд будущего, использование полезных ископаемых не совсем правильно», - говорит Йыэлехт.