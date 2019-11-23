Секрет успеха: одному из самых богатых жителей Эстонии помог дельный совет

«Хотя о бизнесе он ничего не знает, он сказал мне: "Парень, треть денег храни наличкой, треть вложи в недвижимость и на оставшиеся создай что-то или построй бизнес"», - сказал Йыэлетх, который в этом году в составленном Äripäev рейтинге самых богатых людей Эстонии занял 23 место с оцененным в 112 миллионов евро имуществом.

Так, по его словам, зародилась мысль инвестировать в недвижимость. «Никаких знаний у меня об этом, конечно, не было. Нашли землю и собрали команду, все молодые люди до 30 лет, полные энтузиазма», - вспоминает Йыэлехт. Он говорит, что тогда, к счастью, рынок был такой, что ошибку можно было допустить и прибыль все-таки была.