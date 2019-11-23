Видео: у берегов Одессы с аварийного танкера сняли не желавшую спасаться команду

"Cейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море", - написал Фирсов. Вдоль берега растянуты сорбирующие боны. "Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море", - добавил и.о. главы Госэкоинспекции.

Танкер стоял на якоре в этом районе с мая 2019 года, с конца 2018-го у него отсутствуют какие-либо судовые документы. В Морском агентстве Молдавии сообщили, что Delfi лишили права ходить под флагом республики больше года назад. По словам Фирсова, владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы.

На заседании рабочей группы по аварии выяснилось, что еще 19 ноября были предпосылки к тому, что судно аварийное и ему необходима помощь, передает УНН. Вечером 20 ноября танкер подал сигнал SOS, после чего началась спасательная аварийная операция в акватории порта "Южное".

Судно пыталось стать на якорь, но из-за плохих погодных условий начало дрейфовать в сторону порта Одессы. В ночь на 22 ноября его в неуправляемом состоянии отнесло в открытое море. Впоследствии танкер сел на мель в районе пляжа "Дельфин", опрокинувшись на бок. Из пробоины в корпусе начала вытекать маслянистая жидкость.

Спасательную операцию осложнил шторм, а также отказ капитана танкера покидать судно. По словам капитана Одесского порта Кирилла Сухого, люди, выдающие себя за представителей судовладельца, запрещали экипажу предпринимать какие-либо действия из-за их дороговизны.

Команда судна состояла из трех человек - капитана, старшего механика и матроса. По словам и.о. начальника администрации Одесского порта Дениса Карпова, экипаж трое суток боролся за жизнь без еды, воды и освещения, был морально и физически подавлен. Запасов топлива для поддержания работы дизель-генератора на судне хватило до 18 ноября.

Каждого моряка с помощью водолазов-спасателей по тросу транспортировали на берег в ледяной штормовой воде, где уже ждали медики. Самой сложной стала эвакуация капитана, который к тому времени уже потерял сознание и находился во внутренних помещениях судна, передает РБК-Украина со ссылкой на начальника поисково-спасательной службы командования ВМС ВСУ Алексея Нестерова.

Delfi был построен в 1974 году в Болгарии. Это рейдово-портовое бункеровочное судно, предназначенное для перевозки относительно небольшого количества нефтепродуктов и заправки других плавсредств топливом и моторными маслами. Для выхода в открытое море, тем более в шторм, оно не предназначено. За 45 лет танкер сменил несколько названий, флагов и владельцев: он ходил под флагами СССР, Украины, Грузии и, наконец, Молдавии.

В 2017 году судно попалось на сливе нефтепродуктов в районе Белгорода-Днестровского, в результате чего на Украине было возбуждено уголовное дело о загрязнении моря, не получившее развития. В феврале 2018-го не ремонтировавшийся с советских времен танкер чуть не затонул в румынских территориальных водах из-за течи в машинном отделении.

Источники "Думской" в правоохранительных органах предположили, что Delfi полгода стоял на приколе в нейтральных водах не просто так, а был задействован в контрабандной перевалке нефтепродуктов. По ночам к судну подходили другие танкеры, перекачивавшие в его емкости нефтепродукты, которые впоследствии переправлялись малыми партиями на берег на катерах, баркасах и других подобных плавсредствах.