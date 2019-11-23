Жителям Эстонии предлагают бесплатно заправить автомобили. Но с одним условием

Все, кто зарегистрируется в качестве жителя Пайде с 1 по 31 декабря, получат топливную подарочную карту на 50 евро или на эту же сумму можно заниматься спортом в Пайде.

Вице-мэр Пайде Сирет Пихелгас сказала Järva Teataja, что топливные карты предлагают потому, что аналогичная кампания проходила в городе до объединения местных самоуправлений и тогда топливо для машин было самым востребованным подарком.

Поскольку два года назад целью города было получить 11 000 жителей, чтобы государство предоставило городу дополнительное вознаграждение в полмиллиона евро, то и подарки были больше. Все зарегистрировавшиеся в городе тогда получали подарочные карты на 100 евро, а также среди горожан разыгрывался автомобиль.

Пихелгас отметила, что на этот раз кампания будет скромнее, но она надеется, что это смотивирует живущих в Пайде людей оформить прописку.