В Таллинне водитель BMW сбил человека и бросил его на дороге

По первоначальным данным BMW ехал по Эхитаяте-теэ по направлению к Кадака-теэ и свернул на Ыйсмяэ-тее, где наехал на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

"Большое спасибо очевидцам, которые запомнили номер машины, позвонили на 112, вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшая на место скорая помощь доставила пешехода в больницу. Благодаря звонку очевидцев полицейские задержали скрывшегося водителя примерно через 20 минут", - рассказал старший смены аварийных полицейских Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Иллимар Коск.

За рулем BMW был трезвый 70-летний мужчина, имеющий действующие права на управление автомобиле. В рамках производства о проступке он был задержан на 48 часов.

„Вне зависимости от обстоятельств ДТП, нельзя уезжать с места происшествия, не вызвав помощь. Так как водитель оставил пострадавшего на месте ДТП без помощи, у нас есть основание полагать, что он может уклонятся от производства. Поэтому мы доставили его в отделение полиции", - рассказал Коск.

"За рулем следует быть очень внимательным и придерживаться элементарных правил дорожного движения, например, не превышать скорость - все это помогает избежать ДТП", - сказал полицейский.