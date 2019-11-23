«Целый день очередь как в мавзолей»: пешеходы из Ивангорода дожидаются шанса пройти в Эстонию

Вечером субботы, 23 ноября, в соцсетях опубликовали фото огромной очереди из желающих пройти через таможенный пункт в Нарве. Люди с мешками и чемоданами выстроились у пункта пропуска эстонской границы.

"Стоит примерно от 80 до 120 человек. Суббота, час пик, подобное происходит уже не первый раз", - рассказал 47news автор фото Игорь Петров.

В комментариях к фото очевидцы пишут, что места для всех туристов не хватает, так что очередь выстраивается зигзагами. Некоторые, увидев скопление людей, отказались от похода. Также комментаторы предположили, что пересечь границу россияне решили из-за “черной пятницы” - дня массовых распродаж. Отметим, что по всему миру его устраивают 29 ноября.

В нарвском автодорожном пропускном пункте 47news рассказали, что не фиксировали происшествий на границе.

"На самом деле сегодня весь день очередь как в мавзолей. Идут пешеходы, едут автобусы, машины", - заявили эстонские таможенники.