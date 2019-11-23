Почему посылки AliExpress не доходят до Эстонии?

По словам руководителя сектора посылочных услуг Omniva Андре Вескимейстера, в том, что в последнее время посылки AliExpress задерживаются или вовсе пропадают, нельзя напрямую винить почту Китая, хотя качество международных почтовых услуг значительно ухудшилось.
Вескимейстер рассказал порталу Geenius, что качество международных почтовых услуг ухудшилось, поскольку объемы увеличились, а попытки найти дешевые каналы доставки вещей вывели на рынок новые подозрительные предприятия: «В последний раз мы получили контейнер с посылками, который пришел через Колумбию. Очень распространено оформление посылок через Вьетнам, Йемен или Азербайджан».
Также Вескимейстер обращает внимание на номер отслеживания посылки, который зачастую вводит покупателя в заблуждение: якобы посылка уже добралась до пункта назначения, но на самом деле она может и не покинуть пределы Китая, но посредник хочет показать себя в лучшем свете. «А покупатель выражает свое недовольство Omniva, что как так возможно, что посылка несколько месяцев уже в Эстонии», - говорит он.