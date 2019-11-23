Почему посылки AliExpress не доходят до Эстонии?

Вескимейстер рассказал порталу Geenius , что качество международных почтовых услуг ухудшилось, поскольку объемы увеличились, а попытки найти дешевые каналы доставки вещей вывели на рынок новые подозрительные предприятия: «В последний раз мы получили контейнер с посылками, который пришел через Колумбию. Очень распространено оформление посылок через Вьетнам, Йемен или Азербайджан».

Также Вескимейстер обращает внимание на номер отслеживания посылки, который зачастую вводит покупателя в заблуждение: якобы посылка уже добралась до пункта назначения, но на самом деле она может и не покинуть пределы Китая, но посредник хочет показать себя в лучшем свете. «А покупатель выражает свое недовольство Omniva, что как так возможно, что посылка несколько месяцев уже в Эстонии», - говорит он.