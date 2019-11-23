Галерея: дом отправленного в тюрьму экс-главы финской наркополиции выставлен на продажу

Дом был выставлен на аукцион 19 ноября и на данный момент его цена выросла уже до 274 000 евро. Всего 32 заинтересованных человека сделали на аукционе, который продлится минимум до 17 декабря, 104 предложения.

На продажу выставлен участок в 1,5 гектара, на нем расположен жилой дом 2017 года с площадью в 133 квадратных метра, а также вспомогательное здание в 57 квадратных метров. Также к недвижимости прилагается разрешение на строительство бани, для этих целей уже залит фундамент.

Масштабный наркобизнес

Летом этого года суд Хельсинки вынес решение по делу Аарнио. Надворный суд по большинству пунктов оставил в силе приговор, вынесенный судом первой инстанции в декабре 2016 года, сообщает Yle.

Суд постановил, что Аарнио виновен в пяти тяжких наркотических преступлениях. Также его осудили за фальсификацию и подделку улик, угрозы свидетелю и множество должностных преступлений.

Согласно приговору надворного суда, Аарнио использовал свое высокое положение, чтобы заниматься контрабандой и распространением наркотиков. Должность также позволяла Аарнио скрывать последствия своих преступлений, при этом он не задумывался, какие последствия его действия будут иметь для окружающих, в частности, его подчиненных.

Преступления, совершенные Аарнио, характеризуются как тяжкие. Действия Аарнио на протяжении долгого времени доказывают его тотальную беспринципность, гласит вердикт суда.