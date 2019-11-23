«Самая искренняя атмосфера». В Петербурге открылся бар, где официанты-комики хамят и матерятся

В культурной столице России, в Санкт-Петербурге открылось новое заведение "УЕ!Бар", где официанты-комики хамят посетителям и ругаются матом, пишет Rus.TVNET со ссылкой на издание "Фонтанка".
"Наше кредо – "смешно, но не обидно". Мы не хотим, чтобы кто-то ушел в слезах, хотя это написано у нас в группе", – сказал "Фонтанке" арт-директор заведения Александр Кравец, отметив, что пока бар работает в тестовом режиме.
"Можно выбрать коктейль "Вилкой в глаз", а можно "В попу раз". Но лучше оба, вдвое больше удовольствия. Здесь гостей посылают в жопу, ведь она обозначает вход в туалет", ― говорится на домашней странице бара.
Как сообщается, данное поведение персонала направлено на создание самой искренней атмосферы, возможной в ресторанной среде.
"УЕ!Бар" открыт командой "Угрюмочной" - бара "для грустных".
Если рассмешить официанта, то есть шанс получить коктейль бесплатно.
Похожий бар находится в Риме - La Parolaccia ("Ругательство"). Официанты тут подшучивают над гостями, иногда даже очень жестко. Хамить им тоже разрешено. Из данного заведения вышло немало итальянских артистов. Однако, посещать данное заведение рекомендовано только тем, кто знает итальянский язык.