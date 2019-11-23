Умер Антс Леэметс

Печальную новость сообщил в соцсетях его однопартиец, депутат фракции Партии реформ Кристен Михал. «Ушел друг и коллега Антс Леэметс. Несмотря на тяжелое состояние, он до конца не падал духом, он не давал поблажек ни другим, ни себе», - написал Михал, отметив, что в Таллиннском горсобрании Леэметс задавал вопросы всего чуть более недели назад.

Антс Леэметс с 1992 по 1995 годы был старейшиной Ляэне-Вирумаа. После этого пять лет он был вице-мэром Таллинна. В 2002 году он стал председателем правления SA Virumaa muuseumid. Годами Леэметс входил в Таллиннское горсобрание. В 1999 году он был членом Рийгикогу.